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Сделать прививку теперь можно и в аэропорту. В Пулкове открылся пункт вакцинации от коронавируса

В петербургском аэропорту «Пулково» открылся пункт вакцинации от коронавируса. Сделать прививку здесь смогут по 200 человек в день — но только из числа тех, кто работает в воздушной гавани.

andreyspb21 / Shutterstock.com

Пункт вакцинации в петербургском аэропорту «Пулково» открылся 22 ноября, он расположен на втором этаже главного здания пассажирского терминала в офисе 2225A. Пропускная способность пункта составляет до 200 человек в день. Сделать прививку здесь смогут только сотрудники аэропорта и организаций на его территории.

Сотрудники аэропорта и работающих в нем компаний смогут вакцинироваться от коронавируса в будние дни с 10:00 до 13:00. Для этого необходимо предоставить ксерокопии паспорта, СНИЛС и полиса ОМС, а также заполнить анкету и согласие на вакцинацию.

По данным управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», в самом Пулкове работают 4 тысячи человек — без учета сотрудников сторонних организаций, расположенных на территории аэропорта.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 366 тысяч, в Москве — 1 миллион 921 тысячу, в Петербурге — 773 тысячи, в мире — 257 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт»

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