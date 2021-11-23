Пункт вакцинации в петербургском аэропорту «Пулково» открылся 22 ноября, он расположен на втором этаже главного здания пассажирского терминала в офисе 2225A. Пропускная способность пункта составляет до 200 человек в день. Сделать прививку здесь смогут только сотрудники аэропорта и организаций на его территории.

Сотрудники аэропорта и работающих в нем компаний смогут вакцинироваться от коронавируса в будние дни с 10:00 до 13:00. Для этого необходимо предоставить ксерокопии паспорта, СНИЛС и полиса ОМС, а также заполнить анкету и согласие на вакцинацию.

По данным управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», в самом Пулкове работают 4 тысячи человек — без учета сотрудников сторонних организаций, расположенных на территории аэропорта.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 366 тысяч, в Москве — 1 миллион 921 тысячу, в Петербурге — 773 тысячи, в мире — 257 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».