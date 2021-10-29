Смольный обратится в полицию с жалобой на «Панораму». Сатирическое издание распространило фейк о проезде за 550 рублей во время локдауна

«Люди, которые распространяют именно такие слухи — самые настоящие подонки, которые создают страх у людей. И вместо того, чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение. Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры. Когда распространяются слухи, которые приводят к панике, я бы назвал это преступлением», — заявил Беглов в эфире телеканала 78.ru.

В редакции «Панорамы» претензию Беглова не поняли. Один из учредителей сатирического издания Виталий Манн обратил внимание на то, что под каждым редакционным находится предупреждение с текстом: «Все тексты на этом сайте представляют гротексные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

«Мы законов не нарушали, у нас сатирическое издание. Кроме того, непонятен сам механизм претензий: мы ведь свои новости публикуем исключительно на сайте и в свои соцсетях, а если дальше кто-то, например, используя мессенджер, пересылает их в сообщества, друзьям или ещё куда-то, то влиять на это мы не можем. Если брать суть шутки, то новостей о подорожании разного вида товаров набирается достаточно много и они тоже иногда вызывают панику (хотя в данном случае глава Петербурга переборщил с выводами). В принципе, тогда можно всех привлекать: и правительство, и Госдуму», — приводит «Деловой Петербург» его слова.