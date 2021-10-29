Смольный обратится в полицию с жалобой на «Панораму». Сатирическое издание распространило фейк о проезде за 550 рублей во время локдауна

Губернатор Петербурга Александр Беглов раскритиковал журналистов сатирического издания «Панорама» за распространение шуточной новости о десятикратном повышении стоимости проезда в метро во время локдауна. Смольный намерен обратиться в полицию.
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«Люди, которые распространяют именно такие слухи — самые настоящие подонки, которые создают страх у людей. И вместо того, чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение. Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры. Когда распространяются слухи, которые приводят к панике, я бы назвал это преступлением», — заявил Беглов в эфире телеканала 78.ru.
В редакции «Панорамы» претензию Беглова не поняли. Один из учредителей сатирического издания Виталий Манн обратил внимание на то, что под каждым редакционным находится предупреждение с текстом: «Все тексты на этом сайте представляют гротексные пародии на реальность и не являются реальными новостями».
«Мы законов не нарушали, у нас сатирическое издание. Кроме того, непонятен сам механизм претензий: мы ведь свои новости публикуем исключительно на сайте и в свои соцсетях, а если дальше кто-то, например, используя мессенджер, пересылает их в сообщества, друзьям или ещё куда-то, то влиять на это мы не можем. Если брать суть шутки, то новостей о подорожании разного вида товаров набирается достаточно много и они тоже иногда вызывают панику (хотя в данном случае глава Петербурга переборщил с выводами). В принципе, тогда можно всех привлекать: и правительство, и Госдуму», — приводит «Деловой Петербург» его слова.
Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. После того, как его снимут, общепиту и развлекательным площадкам будет разрешено работать исключительно до 23:00.
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