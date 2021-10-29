Россияне массово отказываются от поездок в регионы из-за жестких ограничений по COVID-19

Из-за ограничений по коронавирусу, введенных в некоторых регионах страны, россияне начали массово отказываться от поездок и приобретенных ранее туров. Ущерб туроператоров от этого оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.
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Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей туристической отрасли, отменены порядка 40% поездок в Калининградскую область, Москву и Петербург, запланированных на период с 30 октября по 7 ноября. Также аннулировано 20% туров в Крым. Россияне массово отказываются от отдыха в данных регионах из-за ограничений на экскурсии и доступа в заведения общепита, учреждения культуры, развлекательные и торговые центры.
Меньше всего из-за ограничений пострадал сегмент оздоровительного туризма — так как в санатории и лечебницы люди приезжают на более длительные сроки от 12 дней и выше по государственным и корпоративным путевкам.
Новые ограничения по коронавирусу не приведут к непоправимому ущербу для туристического сегмента, однако совокупная недополученная выручка отрасли может составить несколько десятков миллиардов рублей. По мнению генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, это не самый чувствительный урон, так как ноябрьские праздники совпадают с самым низким сезоном в году. Общий оборот туристической отрасли России за 2020 год, по оценкам главы Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, составил 1,6 триллиона рублей.
Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. После того, как его снимут, общепиту и развлекательным площадкам будет разрешено работать исключительно до 23:00.
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