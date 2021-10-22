Власти Ленобласти вводят QR-коды в районах «красной» и «желтой» зон

С 30 октября в районах «красной» зоны вводятся QR-коды для посещения ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров, концертов, музеев, цирков шапито, гостиниц, бассейнов и спортивных организаций. А в «желтых» зонах тоже самое введут с 15 ноября. У посетителей вышеперечисленных заведений могут попросить показать документ, удостоверяющий личность.

Также начинает действовать режим самоизоляции для невакцинированных и не переболевших коронавирусом жителей области старше 65 лет. А работодателям посоветовали перевести их на дистанционный режим работы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест. Также снижается численность присутствующих на массовых мероприятиях, проводимых без согласования — с 75 до 40 человек.

Напомним, в Ленинградской области ужесточили правила посещения учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты с круглосуточным пребыванием. Рассказываем, как теперь туда попасть.