Когда введенные в Петербурге ограничения по коронавирусу будут смягчены? В Смольном назвали сроки

По мнению Пиотровского, в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга уменьшится более чем в 2 раза. «Не будет парализована жизнь города, город продолжает жить. Музеи продолжают работать, потому что они проявили себя как одни из самых безопасных учреждений», — заявил он. Также Пиотровский отметил, что дальше ужесточать ограничения в городе не планируется. «На сегодня такого вопроса в повестке дня нет, оснований для этого я не вижу», — резюмировал он.

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец посоветовал ориентироваться в вопросе смягчения ограничений по коронавирусу на «ситуацию прошлого года». «В прошлом году рост начался в конце августа и продолжался до декабря. К сожалению, нельзя исключать подобный сценарий. Но мы рассчитываем, что по окончании нашего локального локдауна ситуация стабилизируется», — отметил он.

Первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана считает, что Петербург выйдет на плато по заболеваемости в декабре. «Если нынешний подъем начался в конце августа — начале сентября, то, по нашим прикидкам, к ноябрю мы выйдем на плато. И если за этот период успеем максимально привиться, то ситуацию удержим и в декабре. На это и направлены новые ограничения: все хотят встретить Новый год дома у елки, а не на больничной койке или в переполненных госпиталях», — подчеркнул он.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия в свою очередь считает, что ограничения, введенные в городе ранее, свою эффективность доказали. «В прошлом году, как только была приостановлена деятельность дошкольных учреждений, многие взрослые ушли на «удаленку», мы сразу увидели резкое снижение заболеваемости, не только коронавирусом. Даже кишечными инфекциями интенсивность эпидемического процесса снижается, он замедляется», — заявила она. Отдельно Чхинджерия подчеркнула: ограничительные мероприятия в Петербурге сохранятся, пока «не будет достигнут коллективный иммунитет в объеме 80%».