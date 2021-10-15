Главврач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России «близкой к критической». По штамм «дельта» стал доминирующим — и «наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно».
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Денис Проценко
О ситуации с COVID-19 в России:
Оперативный анализ показывает, что дельта-штамм стал доминирующим. У него более высокая контагиозность [заразительность], у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно. Потому много тяжелых пациентов в реанимациях.
Что делать? Голову пеплом точно посыпать не нужно. Первое и главное. Нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой организм к встрече с коронавирусом. Время сомнений давно пошло! Второе — ранняя диагностика, чтобы прервать цепочки заражений. […] Третье — элементарное пользование медицинскими масками.
Ребята, правда, коронавирус — это не шутка и не выдумка, удивительно, что во второй год пандемии нужно еще убеждать людей в этом. Сколько бы не было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране. Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 7 миллионов 892 тысячи, в Москве — 1 миллион 699 тысяч, в Петербурге — 654 тысячи, в мире — 239 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.
Власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге введут обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.
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