О ситуации с COVID-19 в России:

Оперативный анализ показывает, что дельта-штамм стал доминирующим. У него более высокая контагиозность [заразительность], у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно. Потому много тяжелых пациентов в реанимациях.

Что делать? Голову пеплом точно посыпать не нужно. Первое и главное. Нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой организм к встрече с коронавирусом. Время сомнений давно пошло! Второе — ранняя диагностика, чтобы прервать цепочки заражений. […] Третье — элементарное пользование медицинскими масками.

Ребята, правда, коронавирус — это не шутка и не выдумка, удивительно, что во второй год пандемии нужно еще убеждать людей в этом. Сколько бы не было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране. Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому.