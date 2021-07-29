В Петербурге откроют крупнейший пункт вакцинации. Его мощность — 1000 человек в день

Пункт вакцинации откроется в торговом центре «Галерея» у Московского вокзала. В настоящее время его запуском серьезно занимаются власти Петербурга. По словам председателя Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, здесь смогут получить прививку от коронавируса сразу 1 тысяча человек в день. Для сравнения, пункт в «Невском центре» способен принять 200 человек, а шатер в парке 300-летия — 50.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 6 миллионов 218 тысяч, в Москве — 1 миллион 499 тысяч, в Петербурге — 524 тысяч, в мире — 195 миллионов человек.

В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.