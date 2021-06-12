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Режим работы петербургского метро изменится в ночь с 21 на 22 июня из-за матча Евро-2020

В ночь с 21 на 22 июня петербургское метро будет работать без перерывов. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», это связано с поздним окончанием матча на «Газпром Арене» в рамках Евро-2020.

Также уточняется, что с 2:00 до 4:30 22 июня в кассах метро получится купить только жетоны за наличный расчет. В этот период продавать проездные на основе БСК не будут, а также нельзя будет воспользоваться интернет-платежами. Попасть на станции по-прежнему можно будет по проездным билетам, банковским картам и жетонам.

При этом открыты будут не все станции метро. В частности, работать не будут:

  • вестибюль 1-й станции «Проспект Ветеранов»,
  • вестибюль 2-й станции «Ленинский проспект»,
  • вестибюль 2-й станции «Площадь Ленина»,
  • вестибюль 1-й станции «Девяткино»,
  • вестибюль 1-й станции «Московская»,
  • вестибюль 2-й станции «Невский проспект»,
  • вестибюль 2-й станции «Проспект Славы»,
  • вестибюль 1-й станции «Дунайская»,
  • вестибюли станций «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Садовая».

Напомним, уже в эту субботу в Петербурге пройдет первый матч Чемпионата Европы по футболу — между Россией и Бельгией. В связи с этим в ночь с 12 на 13 июня метрополитен будет работать без перерыва.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Иностранные болельщики смогу въехать в Россию без виз. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%. Кроме того, теперь в Петербурге пройдет сразу шесть матчей, а также один из четвертьфиналов. Город примет перенесенные из Дублина и Бильбао состязания.

Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом. Также посмотрите на копию «Газпром Арены» из почти 12 тысяч деталей LEGO. В период Евро-2020 будут действовать ограничения на продажу алкоголя в стекле — его нельзя будет купить возле фан-зон и стадиона на Крестовском острове. Также утвержден порядок бесплатного проезда и провоза багажа в период проведения матчей — рассказываем, кто и когда сможет воспользоваться этим правом.

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