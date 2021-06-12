Режим работы петербургского метро изменится в ночь с 21 на 22 июня из-за матча Евро-2020

Также уточняется, что с 2:00 до 4:30 22 июня в кассах метро получится купить только жетоны за наличный расчет. В этот период продавать проездные на основе БСК не будут, а также нельзя будет воспользоваться интернет-платежами. Попасть на станции по-прежнему можно будет по проездным билетам, банковским картам и жетонам.

При этом открыты будут не все станции метро. В частности, работать не будут: