Сегодня петербуржцев с внебольничной пневмонией и коронавирусом принимают в 12 городских и двух федеральных стационарах, где развернуты 5 248 коек. На 17 мая свободны 585 мест — 11% от общего числа.

С 18 мая будут расширены коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, где дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных.

С 20 мая планируется возобновление работы павильона №5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». Здесь подготовлены 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, из них 7 реанимационных коек. При необходимости будут задействованы мощности всех 295 коек.

С 21 мая городская больница 38 имени Семашко возобновит прием инфекционных пациентов. Здесь подготовлены 260 коек.

Все основные ограничения, ранее введенные до 15 мая, будут действовать до конца месяца. Сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий. Использование масок обязательно при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев призвал горожан вакцинироваться. «Опасность заболеть COVID-19 и перенести инфекцию в тяжелой форме вплоть до летального исхода несоизмеримо превосходит риски, связанные с вакцинацией», — подчеркнул он.

Всего в Петербурге развернуты 134 прививочных пункта и 15 мобильных пунктов вакцинации, работают 23 выездные бригады. Первую прививку от коронавируса сделали около 622 тысяч горожан, около 40% из них — петербуржцы старше 60 лет. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли более 519 тысяч человек. В поликлиниках остается 94,6 тысяч доз, на фармбазе — 84 тысячи комплектов доз.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 949 тысяч, в Москве — 1 миллион 140 тысяч, в Петербурге — 428 тысяч, в Ленинградской области — 43 тысячи, в мире — 163 миллиона человек. Ленинградская область ужесточает ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости. Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В мае в город поступит третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.