В Петербурге планируют поднять вопрос о сокращении коек для коронавирусных пациентов

«Ближайшая неделя покажет, можем ли мы говорить о тенденции к стиханию второй волны эпидемии или нет. Комитетом по здравоохранению в ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда», — заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По информации комитета, в городе сокращается число госпитализаций. Так, за минувшую неделю в Петербурге госпитализировали 3 904 человека с коронавирусом, что на 22,7% меньше, чем на предыдущей неделе.

В ближайшее время откроются 26 новых прививочных пунктов. Большая их часть расположится в Невском и Калининском районах.