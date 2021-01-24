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  • Здоровье
  • Здоровье

В Петербурге планируют поднять вопрос о сокращении коек для коронавирусных пациентов

Комитет по здравоохранению Петербурга будет поднимать вопрос о сокращении коечного фонда для пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Ближайшая неделя покажет, можем ли мы говорить о тенденции к стиханию второй волны эпидемии или нет. Комитетом по здравоохранению в ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда», — заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По информации комитета, в городе сокращается число госпитализаций. Так, за минувшую неделю в Петербурге госпитализировали 3 904 человека с коронавирусом, что на 22,7% меньше, чем на предыдущей неделе.

В ближайшее время откроются 26 новых прививочных пунктов. Большая их часть расположится  в Невском и Калининском районах.

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