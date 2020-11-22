В Петербурге остались свободными 1 147 коек. Это 10,6% от общего числа

По его словам, нагрузка на систему здравоохранения и уровень госпитализации все еще высокие: число госпитализированных за эту неделю составляет от 520 до 825 человек в сутки. Сейчас в городе развернули 10 846 коек, среди которых 1 147 остаются свободными. Это 10,6% от общего числа.