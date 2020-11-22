В Петербурге остались свободными 1 147 коек. Это 10,6% от общего числа

За минувшую неделю в Петербурге госпитализировали 5024 пациента с коронавирусом и подозрением на него — на 5 процентов меньше, чем показатели прошлой недели. Такие данные приводит глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
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Фото: страница Дмитрия Лисовца во "ВКонтакте"
«Впервые за последние недели мы увидели уменьшение количества госпитализированных, что может означать стабилизацию эпидемического процесса. Но это, конечно, вовсе не значит, что можно расслабиться и забыть обо всех ограничениях», — подчеркнул он.
По его словам, нагрузка на систему здравоохранения и уровень госпитализации все еще высокие: число госпитализированных за эту неделю составляет от 520 до 825 человек в сутки. Сейчас в городе развернули 10 846 коек, среди которых 1 147 остаются свободными. Это 10,6% от общего числа.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 89 тысяч, в Москве — 553 тысячи, в Петербурге — 97 тысяч, в мире — 56 миллионов человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. До конца месяца водят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов.
Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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