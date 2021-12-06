Черные лисички, моктейли и тофу-яйца: новые достижения осознанных рестораторов Петербурга

Zero waste: грибы на кофейном жмыхе и крамбл из хлебных корочек

Стремиться к безотходности в общепите — хороший тон, который, надеемся, скоро станет нормой. У послов zero waste из Duo Band в Harvest раздельный сбор мусора, нет вакуумных пакетов и бумажных салфеток и есть (как и во всех заведениях Дмитрия Блинова) вода, очищенная с помощью фильтра с ионизацией и газацией — чтобы уменьшить количество пластика. В бистро «ФУТУРА» выпечку возят в оборотной таре, собранный пластик превратили в подложки для меню и панели для бара. А еще сооснователь «ФУТУРЫ» Илья Литвяк придумал проект Comu.lab. На кофейном жмыхе и древесной стружке выращивает грибы, с головой погрузившись в клетки-макрофаги и бета-глюканы. Уже получен урожай ерингов и шимеджи, в планах — розовая вешенка: гриб потрясающего кораллового цвета, к тому же рекордсмен по скорости вызревания. Намечен запуск производства упаковки и мебели из грибов.

Очистки, обрезки и остатки продуктов на кухне для тех, кто освоил чудеса ферментации — источник вдохновения: шеф-повара Антон Абрезов (Commons), Павел Демин (Meal), Виктория Мосина (Animals) и многие другие делают из них соусы и гарумы, комбучи и квасы. Во всех авторских ресторанах сейчас пекут свои хлеба, и черствых краюшек остается в избытке: их используют в крамблах, мисопасте и мороженом. Потрясающий хлебный пломбир в Meal: с шоколадным ганашем и копченой грушей.