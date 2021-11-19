В Петербурге стартует веганский фестиваль Utroo с блюдами на основе альтернативной рыбы

В Петербурге пройдет веганский ресторанный фестиваль, который в 5-й раз организовывают Аня Коварская и Саша Иорданов (телеграм-канал Utroo). На этот раз главным героем стал альтернативный лосось. С 22 ноября по 5 декабря в пяти ресторанах (Subzero, Gills, Ikigai, Kona и в «Чайной гостиной» отеля Four Seasons) будут предлагать специальные морские сеты без продуктов животного происхождения. Вдохновлено Азией!