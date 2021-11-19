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В Петербурге стартует веганский фестиваль Utroo с блюдами на основе альтернативной рыбы

В Петербурге пройдет веганский ресторанный фестиваль, который в 5-й раз организовывают Аня Коварская и Саша Иорданов (телеграм-канал Utroo). На этот раз главным героем стал альтернативный лосось. С 22 ноября по 5 декабря в пяти ресторанах (Subzero, Gills, Ikigai, Kona и в «Чайной гостиной» отеля Four Seasons) будут предлагать специальные морские сеты без продуктов животного происхождения. Вдохновлено Азией!

Екатерина Горшкова

Роллы в Subzero. Фотография предоставлена пресс-службой фестиваля

Альтернативный лосось — это растительный продукт из сейтана, соевых бобов, нори и сладкого чили соуса, подкрашенный экстрактом паприки. Такой производит Green Fish от Agama Lab.

Меню ресторанов-участников

Subzero

  • Поке с манго, папайей, авокадо, зеленым луком и растительным лососем; 
  • Спринг-ролл с растительным рийетом, морковью, огурцом, зеленым луком, авокадо, манго и чили-соусом;
  • Ролл с растительным рийетом, манго, авокадо, шпинатом, зеленым луком, томатной сальсой, кинзой, базиликом и соусом терияки.

«Чайная гостиная» в Four Seasons

  • Лапша харусаме с кремом из цитруса юдзу и кешью;
  • Рийет из растительного лосося с восточной хурмой.

Gills

  • Суп с лапшой харусаме, грибами и вакаме;
  • Гунканы с грибами и кремом из копченого тофу.

Ikigai

  • Кунжутно-ореховый рамен с грибами и тофу;
  • Томатный мисо-рамен с растительным лососем;
  • Темпура-ролл с растительным лососем и кунжутным соусом;
  • Авокадо ролл с тофу и манго-сальсой.

Kona

  • Маринованный дайкон;
  • Салат из водорослей;
  • Удон с грибами и тофу.
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