В Петербурге стартует веганский фестиваль Utroo с блюдами на основе альтернативной рыбы

В Петербурге пройдет веганский ресторанный фестиваль, который в 5-й раз организовывают Аня Коварская и Саша Иорданов (телеграм-канал Utroo). На этот раз главным героем стал альтернативный лосось. С 22 ноября по 5 декабря в пяти ресторанах (Subzero, Gills, Ikigai, Kona и в «Чайной гостиной» отеля Four Seasons) будут предлагать специальные морские сеты без продуктов животного происхождения. Вдохновлено Азией!
Роллы в Subzero. Фотография предоставлена пресс-службой фестиваля
Альтернативный лосось — это растительный продукт из сейтана, соевых бобов, нори и сладкого чили соуса, подкрашенный экстрактом паприки. Такой производит Green Fish от Agama Lab.
Меню ресторанов-участников
Subzero
- Поке с манго, папайей, авокадо, зеленым луком и растительным лососем;
- Спринг-ролл с растительным рийетом, морковью, огурцом, зеленым луком, авокадо, манго и чили-соусом;
- Ролл с растительным рийетом, манго, авокадо, шпинатом, зеленым луком, томатной сальсой, кинзой, базиликом и соусом терияки.
«Чайная гостиная» в Four Seasons
- Лапша харусаме с кремом из цитруса юдзу и кешью;
- Рийет из растительного лосося с восточной хурмой.
Gills
- Суп с лапшой харусаме, грибами и вакаме;
- Гунканы с грибами и кремом из копченого тофу.
Ikigai
- Кунжутно-ореховый рамен с грибами и тофу;
- Томатный мисо-рамен с растительным лососем;
- Темпура-ролл с растительным лососем и кунжутным соусом;
- Авокадо ролл с тофу и манго-сальсой.
Kona
- Маринованный дайкон;
- Салат из водорослей;
- Удон с грибами и тофу.
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