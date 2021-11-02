Знакомьтесь, благотворительная кофейня «Эр10», в которой работают (и учатся!) выпускники детских домов

На Васильевском острове открылась кофейня «Эр10», в которой работают (и учатся!) выпускники детских домов. Это проект благотворительного кластера «Анна помогает», который запустила старинная лютеранская церковь Анненкирхе. Он дает вчерашним воспитанникам социальных учреждений возможность освоить профессии бариста, фотографа и даже мастера ногтевого сервиса. «Собака.ru» выяснила, как сотрудники проекта меняют отношение своих подопечных к собственной жизни.
«Анна помогает» бал создан зимой 2018 года по инициативе прихожан лютеранской церкви Анненкирхе на Кирочной улице. Сам кластер находится на улице Репина, 10, — там в полуподвальном помещении работают кофейня «Эр10», кризисный центр помощи и мастерские, в которых выпускники детдомов могут осваивать новые профессиональные навыки. В проекте также задействованы специалисты, помогающие подопечным оплачивать пошлины на восстановление документов, оказывающие психологическую и духовную поддержку, и обеспечивающие необходимой одеждой и обувью.
Олег Бележенко
Исполнительный директор «Анна помогает»
Три года назад кирха решила делать свой благотворительный проект, так родилась идея создать целый центр. По мере его развития появлялись разные образовательные программы, а в один момент мы прикинули, что круто было бы открыть свою кофейню, где можно будет не только бесплатно учить наших ребят, но и давать им оплачиваемую практику. Мы работаем почти со всеми детдомами города и области, единственное ограничение ставим по возрасту — от 16 до 25 лет.
Сейчас мы активно занимаемся социальной работой. Все мастерские — это в первую очередь инструмент построения отношений. Всего у нас на попечении около 50 ребят разной сложности. Есть те, кто находится в рисковой или пограничной ситуации: долгое время не могут найти работу, еще не получили квартиру или только что ее лишились. Мы работаем с теми, кому это действительно нужно.
О кофейне
Помещение «Эр10» оформлено скромно и больше напоминает гостиную радушной коммунальной квартиры: зеленые растения хаотично заполняют пространство, светильник с цветочным абажуром смотрит на шахматную доску, рядом с пианино ждут своего часа укулеле, скрипка и бас-гитара. Каждый день на смене работают старший не из числа сирот и бариста, кто уже прошел обучение у Маши Вязовкиной — работнице кластера, которая преподает курс по кофе. По словам Маши, цели у их подопечных всегда разные: кто-то хочет связать свое будущее с зернами и действительно освоить профессию, а кто-то проходит курс просто для себя. После его окончания ребятам предоставляется оплачиваемся практика за стойкой кофейни, во время которой они учатся готовить смену, общаться с гостями, а также посещают кофейное производство петербургских обжарщиков Bolshecoffee Roasters, где изучают, как подбирать зерно, занимаются каппингом, чтобы по истечению срока стажировки они смогли самостоятельно устроиться в заведения города.
Пока «Эр10» готовят только напитки — всю кофейную классику (благодаря ресурсам Анненкирхе и их собственному обжарщику), фильтр, матчу, какао и чай — и три пирога: шоколадный, яблочный и творожно-черничный. В будущем запустится полноценная кухня, для которой сейчас разрабатывают меню.
Кофейня является культурным центром не только для выпускников-работников, но и для ее гостей. Здесь собираются книжный и киноклуб по воскресеньям, а по четвергам все играют в настольные игры.
Фотолаборатория благотворительного кластера «Анна помогает»
Какой путь проходит выпускник детского дома в «Анна помогает»
Кофейня — эта малая часть программы по социализации подопечных. Каждому подбирается свой путь в зависимости от его нужд: сначала интервью с социальным работником (чтобы выяснить какая помощь вообще требуется человеку), затем составление «маршрутной карты». Одна из контрольных точек — занятия в мастерских при поддержке куратора (в центре проходят еще классы по аналоговой и цифровой фотографии). Если целью социализации стоит трудоустройство, то стажерам помогают овладеть навыками soft skills, учат составлять резюме и проходить собеседование.
Ольга Матвеева
Преподаватель курса по фотографии
Я провожу базовый курс по аналоговой фотографии. Это 3-4 занятия, на которых мы изучаем историю фотографии, контактные отпечатки, основы студийной съемки и учимся проявлять пленку. Есть студенты, которые хотят двигаться дальше и делают свои проекты. Фото выступает для них терапией. Один парень, к примеру, Сергей, снимал автопортреты через призму своей квартиры. Он выпустился из детдома и не мог держать ее в строю. Он не был социализирован, а его квартира разрушалась: везде ободранные обои, падающая штукатурка и сбитые углы. Сергей сделал большой фотопроект про себя у себя дома, который опубликовали в известном издании PRIVATE.
О планах кластера
Директор «Анна помогает» Олег Бележенко уже получил финансирование, но пока не нашел помещение для компьютерного класса. На этом курсе подопечные смогут изучать базовое программирование, СММ и веб-дизайн. Пока все силы брошены на строительство новой кофейни на Большой Конюшенной рядом с церковью Святой Марии, которую планируют запустить на католическое Рождество. Там будет больше посадочных мест, полноценная кухня и проработанный интерьер. Рабочих мест и «стажировочных» для выпускников детских домов в Петербурге станет больше!
Как поддержать
Поддержать благотворительный кластер можно, придя в кофейню на улице Репина, 10, за напитком или десертом (вся прибыль направляется в поддержку программ центра) или оформив ежемесячное пожертвование на официальном сайте проекта.
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