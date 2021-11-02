Знакомьтесь, благотворительная кофейня «Эр10», в которой работают (и учатся!) выпускники детских домов

О кофейне

Помещение «Эр10» оформлено скромно и больше напоминает гостиную радушной коммунальной квартиры: зеленые растения хаотично заполняют пространство, светильник с цветочным абажуром смотрит на шахматную доску, рядом с пианино ждут своего часа укулеле, скрипка и бас-гитара. Каждый день на смене работают старший не из числа сирот и бариста, кто уже прошел обучение у Маши Вязовкиной — работнице кластера, которая преподает курс по кофе. По словам Маши, цели у их подопечных всегда разные: кто-то хочет связать свое будущее с зернами и действительно освоить профессию, а кто-то проходит курс просто для себя. После его окончания ребятам предоставляется оплачиваемся практика за стойкой кофейни, во время которой они учатся готовить смену, общаться с гостями, а также посещают кофейное производство петербургских обжарщиков Bolshecoffee Roasters, где изучают, как подбирать зерно, занимаются каппингом, чтобы по истечению срока стажировки они смогли самостоятельно устроиться в заведения города.

Пока «Эр10» готовят только напитки — всю кофейную классику (благодаря ресурсам Анненкирхе и их собственному обжарщику), фильтр, матчу, какао и чай — и три пирога: шоколадный, яблочный и творожно-черничный. В будущем запустится полноценная кухня, для которой сейчас разрабатывают меню.

Кофейня является культурным центром не только для выпускников-работников, но и для ее гостей. Здесь собираются книжный и киноклуб по воскресеньям, а по четвергам все играют в настольные игры.