Главные ресторанные открытия сентября: возвращение Mishka Bar, японский хлеб и французская деревенская кухня

В здании товарищества нефтяного производства «Братьев Нобель» открылся полусекретный и очень красивый бар от выпускников «ОПГ Добрых дел». Вывески вы не найдете, а войти сможете только через ресторан-паб Nobel. На первом этаже каменная барная стойка, переходящая в тончайшую мраморную лестницу, и старинный витраж — здесь останавливаемся на коктейль или бокал шампанского (за 700 рублей!). На втором — «кабинет» с видом на канал Грибоедова, в который удобно приглашать на свидание — осьминога и французский пирог питивье подают сразу на двоих.

Наб. канала Грибоедова, 6

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