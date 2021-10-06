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Главные ресторанные открытия сентября: возвращение Mishka Bar, японский хлеб и французская деревенская кухня

Реинкарнация легендарного Mishka Bar, свежий хлеб и десерты на Петроградской стороне, лобби-бар в старинном особняке и французская деревенская кухня. «Собака.ru» публикует самые заметные ресторанные открытия сентября!

Kruch

Марина Круч — кондитер, некогда блиставшая в ресторанах Department 57 и «Полный балет», открыла проект своего же имени. Теперь ежедневный утренний маршрут можно прокладывать через Петроградскую сторону и закупать свежеиспеченные тартин и хоккайдо — японский молочный хлеб воздушнее облака. Или остаться внутри, наблюдать за работой открытой кухни через стеклянную стену и дегустировать пирожные и круассаны. 

Корпусная ул., 9
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«Лобби-бар заблудшего дракона»

В здании товарищества нефтяного производства «Братьев Нобель» открылся полусекретный и очень красивый бар от выпускников «ОПГ Добрых дел». Вывески вы не найдете, а войти сможете только через ресторан-паб Nobel. На первом этаже каменная барная стойка, переходящая в тончайшую мраморную лестницу, и старинный витраж — здесь останавливаемся на коктейль или бокал шампанского (за 700 рублей!). На втором — «кабинет» с видом на канал Грибоедова, в который удобно приглашать на свидание — осьминога и французский пирог питивье подают сразу на двоих. 

Наб. канала Грибоедова, 6
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Mishka Bar

Легендарный Mishka снова с нами! После 10 лет на набережной Фонтанки бар переоткрылся по новому адресу и в новом формате. Днем это кофе, булочки (синнабон за 90 рублей!), бенто-обед и коворкинг, а вечером — те же любимые шоты и танцы. 

Конногвардейский бульвар, 4
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«Трататория»

Двухэтажная сицилийская траттория от Ginza Project. Пиццу шеф Ренато Пинелли (Pasto Fresco, победитель премии «Что где есть в Петербурге» в 2020 году в категории «Лучшая новая пицца») готовит в дровяной печи Valoriani, а продает всего лишь за 190 рублей. 

Садовая ул., 41
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«Калинка моя»

Прямо напротив Казанского собора открылся ресторан русской кухни. Кулинарные традиции дореволюционной России шеф-повар Максим Ражев (Hamlet & Jacks, «Винный шкаф») переплетает со своими детскими гастрономическими воспоминаниями. В меню соленья и деревенское сало, пельмени ручной лепки, ладожская щука с пюре из земляной груши и бутерброды с домашней докторской колбасой. 

Наб. канала Грибоедова, 18-20
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Flamm Bar

Ресторан специализируется на французской деревенской кухне, а именно на фламмах. Это эльзасский пирог на очень тонком бездрожжевом тесте, приготовленный на открытом огне, с разными начинками: от балтийской кильки, печеной тыквы или курицы до лангустина и трюфеля с портобелло. За меню алкогольных напитков отвечает Гоша Матвеев из Laboratorio Distilita.

24 линии Васильевского острова, 25
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Joshua Tree

Кафе с большими окнами и завтраками целый день недалеко от Чернышевской от команды Mickey&Monkeys, I’m Thankful for Today и Coffee Room. Интерьер украшает баскетбольное кольцо с хрустальной сеткой, деревья и кактусы, а меню — севиче из тунца с цитрусовыми, паста с морепродуктами и запеканка с инжиром полностью без сахара. 

Захарьевская ул., 16
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