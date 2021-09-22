Цветочный сад, вековая печь и пицца за 190 рублей: на Садовой открылась сицилийская «Трататория»

На Садовой ул., 41, открылась двухэтажная сицилийская «Трататория» с пиццей от Ренато Пинелли (Pasto Fresco, победитель премии «Что где есть в Петербурге» в 2020 году в категории «Лучшая новая пицца»). Ресторан принадлежит холдингу Ginza Project.
Заведение разделено на две зоны: бистро с лавкой на первом этаже и ресторан с открытой кухней на втором. В интерьере очень много растений, лимонных, оливковых и мандариновых деревьев, расписанной посуды. Главная единица кухни — дровяная печь с вековой историей Valoriani.
Семен Сергеев, шеф-повар «Трататории», учился у итальянских поваров Вальтера Бизоффи и Джузеппе Конти, а пицца-шеф Ренато Пинелли из Северной Италии (озеро Комо) начинал свой путь в пиццерии у дяди.
Тесто для пиццы делают из итальянской муки и выдерживают его не менее трех дней. В меню 15 видов пиццы (цена на классическую «Маргариту», «Дьяволо» или «Прошутто Фунги» всего 190 рублей!), 17 видов пасты, любую из которых можно заказать без глютена, и ризотто. Обязательно обратите внимание на карту десертов, а именно на сицилийский цитрусовый кекс или пирог с апельсинами по рецепту бабушки Ренато.
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