Цветочный сад, вековая печь и пицца за 190 рублей: на Садовой открылась сицилийская «Трататория»

Заведение разделено на две зоны: бистро с лавкой на первом этаже и ресторан с открытой кухней на втором. В интерьере очень много растений, лимонных, оливковых и мандариновых деревьев, расписанной посуды. Главная единица кухни — дровяная печь с вековой историей Valoriani.

Семен Сергеев, шеф-повар «Трататории», учился у итальянских поваров Вальтера Бизоффи и Джузеппе Конти, а пицца-шеф Ренато Пинелли из Северной Италии (озеро Комо) начинал свой путь в пиццерии у дяди.