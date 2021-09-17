У Казанского собора появился ресторан русской кухни «Калинка моя»

На набережной канала Грибоедова, 18-20, прямо напротив Казанского собора открылся ресторан русской кухни «Калинка моя». Шеф-повар Максим Ражев, ранее работавший в Hamlet & Jacks и баре «Винный шкаф», стремится возродить кулинарные традиции дореволюционной России, используя локальные фермерские продукты.
Это двухэтажное заведение с открытой кухней и баром. В интерьере использованы спокойные пыльно-голубые и землисто-зеленые оттенки с терракотовыми вкраплениями. Вокруг дерево, изразцы, латунь и камень.
В меню — деревенское сало, сугудай из омуля, ботвинья, оливье и бутерброд с домашней докторской колбасой. Здесь гордятся своими соленьями, пельменями и варениками ручной лепки. Большой раздел посвящен рыбе: мурманскому лососю, треске, ладожской щуке и черноморским рапанам.
Барную карту разработал шеф-бармен Mr.Pinky Дмитрий Яцикман (Bao by Umao, «Гусары»). Она включает десяток позиций дистиллятов и коктейлей на основе французского алкоголя.
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