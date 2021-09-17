У Казанского собора появился ресторан русской кухни «Калинка моя»

В меню — деревенское сало, сугудай из омуля, ботвинья, оливье и бутерброд с домашней докторской колбасой. Здесь гордятся своими соленьями, пельменями и варениками ручной лепки. Большой раздел посвящен рыбе: мурманскому лососю, треске, ладожской щуке и черноморским рапанам.

Барную карту разработал шеф-бармен Mr.Pinky Дмитрий Яцикман (Bao by Umao, «Гусары»). Она включает десяток позиций дистиллятов и коктейлей на основе французского алкоголя.