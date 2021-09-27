Круассаны и минимализм: на Петроградской стороне запустилась кондитерская Kruch

На витрине всегда найдете круассаны 5 видов: классический, с фисташковым кремом, лимонным курдом, соленой карамелью или миндальный. Также в меню ремесленный хлеб — тартин, ржаной с тыквенными семечками или японский молочный хлеб хоккайдо. Также в меню около 10 видов пирожных, тарты и торты.

Всю выпечку и десерты команда готовит в открытом кондитерском цехе — лаборатории, защищенной стеклянной стеной.