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Открытия

Круассаны и минимализм: на Петроградской стороне запустилась кондитерская Kruch

На Корпусной ул., 9, открылась кондитерская Kruch — это небольшое заведение на 18 посадочных мест от Марины Круч, ранее работавшей в ресторанах «Полный балет» и Department 57.

На витрине всегда найдете круассаны 5 видов: классический, с фисташковым кремом, лимонным курдом, соленой карамелью или миндальный. Также в меню ремесленный хлеб — тартин, ржаной с тыквенными семечками или японский молочный хлеб хоккайдо. Также в меню около 10 видов пирожных, тарты и торты.

Всю выпечку и десерты команда готовит в открытом кондитерском цехе — лаборатории, защищенной стеклянной стеной.

Пирожное груша-ваниль

Лимонная тарталетка

Ягодная тарталетка

Минималистичный интерьер разрабатывала студия Hon. В оформлении использовали бело-синюю цветовую гамму, дерево, зеркала и растения.

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