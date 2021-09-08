Создатели бара придумали небольшую легенду или, лучше сказать, идею, которая вдохновила на создание трех разных заведений под одним названием – история Заблудшего дракона и трех эльфов.

«Душа дракона раскололась на четыре части, как бывает, раскалываемся мы с вами в поисках и терзаниях. Три брата-эльфа (старший, средний, младший) нашли три части его души и охраняют их в трех разных местах города. Одна часть души (разум – внутренний голос, инстинкты, интуиция, интеллект) находится в здании Товарищества нефтяного производства «Братьев Нобель», к перестройке которого приложил свои силы гениальный архитектор Лидваль. Две другие души будут храниться в особняке Нарышкиных и на мануфактуре Siemens&Halske», — сказано в Instagram-профиле лобби-бара.