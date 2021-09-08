В Петербурге на набережной канала Грибоедова, 6/2 открылся лобби-бар несуществующего отеля «Заблудший дракон». Заведение открывают ребята из ОПГ Добрых Дел: Александра Афлятунова (Hamlet+Jacks), Ярослав Свинцов (Hamlet+Jacks) и присоединившиеся к команде Артем Денисенко (Компромисс), отвечающий за коктейли и Наталья Прищепова (Hamlet+Jacks, Animals) — за вино.
Создатели бара придумали небольшую легенду или, лучше сказать, идею, которая вдохновила на создание трех разных заведений под одним названием – история Заблудшего дракона и трех эльфов.
«Душа дракона раскололась на четыре части, как бывает, раскалываемся мы с вами в поисках и терзаниях. Три брата-эльфа (старший, средний, младший) нашли три части его души и охраняют их в трех разных местах города. Одна часть души (разум – внутренний голос, инстинкты, интуиция, интеллект) находится в здании Товарищества нефтяного производства «Братьев Нобель», к перестройке которого приложил свои силы гениальный архитектор Лидваль. Две другие души будут храниться в особняке Нарышкиных и на мануфактуре Siemens&Halske», — сказано в Instagram-профиле лобби-бара.
Про последние два заведения информации пока нет. В публичном доступе это место никогда не было. Последние 25 лет в этом здании квартировали разные банки, и помещения были служебными. Внутри мраморная лестница, 7-ми метровые потолки и вид на канал Грибоедова.
В баре работает полноценная кухня. Место открыто с пятницы по воскресенье с 20.00.
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