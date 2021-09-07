Возвращение легенды! В Петербурге вновь открывается Mishka Bar

Напомним, в мае Mishka Bar покинул помещение на набережной реки Фонтанки, 40 после 10 лет работы. Как и обещали, проект переехал в новое место через три месяца после закрытия.

Вспоминаем о «Мишке» все самое важное и с нетерпением ждем новой встречи! Совладелец и программный директор Кирилл Иванов привлек в лайн-апы вечеринок Mishka Bar множество коллег-музыкантов, на чьи выступления собиралась вся модная тусовка Петербурга. Здесь играли участники групп Tesla Boy, On-the-Go, Pompeya, Mana Island, на втором дыхании после своего большого концерта в «Зале ожидания» Mujuce прыгал в диджейке за барной стойкой. Рестораторы Гамлет Мовсисян и сомелье Евгений Литвяк делали в «Мишке» ежемесячную серию шумных мероприятий Goodwill Games. Еще одна страница истории Mishka Bar — фирменные местные коктейли «Мишка» и «Лисичка»: по составу они близки к «Боярскому», то есть крепкие и сладкие.