На Васильевском острове открылся ресторан французской деревенской кухни Flamm Bar

Также здесь готовят пасту (с крабом и пашотом, с уткой и трюфелем или с песто и страчателлой), треску с соусом из анчоусов, касуле из утки с лимской фасолью и вишисуаз — луковый суп-пюре.

Алкогольную карту разрабатывал Гоша Матвеев из Laboratorio Distilita/Alkemiista. В основе редкий французский крепкий алкоголь и вино, а коктейльное меню базируется на простых миксах из 2-4 ингредиентов.