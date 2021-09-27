На Васильевском острове открылся ресторан французской деревенской кухни Flamm Bar

На 24 линии В.О., 25, открылся ресторан французской деревенской кухни Flamm Bar. Основное блюдо — фламм — эльзасский пирог на тонком бездрожевом тесте с разными начинками.
В меню представлено 9 видов фламмов (от 450 до 650 руб.): с балтийской килькой, трюфелем и портобелло, печеной тыквой, лангустином или лососем. Во Франции и Германии этот пирог называют «огненным», так как он приготовлен на открытом огне.
Также здесь готовят пасту (с крабом и пашотом, с уткой и трюфелем или с песто и страчателлой), треску с соусом из анчоусов, касуле из утки с лимской фасолью и вишисуаз — луковый суп-пюре.
Алкогольную карту разрабатывал Гоша Матвеев из Laboratorio Distilita/Alkemiista. В основе редкий французский крепкий алкоголь и вино, а коктейльное меню базируется на простых миксах из 2-4 ингредиентов.
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