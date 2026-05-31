  Гастрономический гид по Москве 2026
Что Где Есть

Гастрономический гид "Что Где есть в Москве 2026" - третий ежегодный выпуск от Собака.ru

К старту летнего сезона московская гастрономическая редакция собрала 120 знаковых ресторанов и баров Москвы, поговорила с Андреем Деллосом, Никанором Вейра, Игорем Гришечкиным, составила три маршрута по местам с особым вайбом в Хамовниках. А еще в выпуске - самые вкусные десерты и авторские блюда, уютные террасы и лучшие икорные бары. Взять новый гастрономический гид по Москве можно с 1 июня в любой Кофемании и лучших ресторанах. Все статьи собрали в рубрике "Что Где есть в Москве 2026" на sobaka.ru!

Содержание выпуска:

Новые рестораны с авторской кухней и новыми вкусами выбрала редакция для гастрономического гида "Что Где есть в Москве 2026"

Андрей Деллос считает главной темой жизни русскую кухню и мечтает открыть «Кафе Пушкинъ в Петербурге

28 лучших авторских ресторанов Москвы 2026. Изучаем меню мест, где шефы по-прежнему удивляют креативностью и готовностью к экспериментам.

Игорь Гришечкин, шеф ресторана «Машенька»: в Москве я продолжаю путь, начатый в Петербурге. Знаменитый шеф, сделавший легендами петербургские рестораны Сососо bistro и Cococouture, о бескомпромиссной работе с локальными продуктами.

Лучшие гастрономические места при пятизвездочных отелях

9 шефских идей 2026: скампи Веллингтон, икрачупс, пастила из белых грибов и чизкейк из лосося. Авторские блюда — не только вкус и эстетика, но и культурный код, и личные воспоминания, и игра, а иногда гастрономический манифест или провокация

Хамовники: есть, пить и гулять в новой гастрономической локации

Никанор Вейра приехал в Москву, чтобы познакомить россиян с перуанской кухней, а в итоге превратил Olluco в культовое место

4 шефа Москвы, имена которых надо выучить прямо сейчас: Сергей Ряхов, Ольга Киселева, Сергей Лобачев и Павел Воробьев

9 авторских десертов. Описывать вкус столь сложных конструкций — все равно что пытаться написать буквами симфонию. Нужно идти и пробовать.

Видовые, во дворах, у реки: ресторанные веранды Москвы 2026

Вечная классика: заведения, где икру предлагают есть осмысленно. Рассказываем о ресторанах с самым богатым выбором русского деликатеса

Гранатовый гимлет, фисташковый негрони и джин-тоник с руколой: 11 мест для идеального бархоппинга

 

Издатели: Инесса Гаевская и Наталья Чернышева. Главный редактор: Андрей Захарин.

Печатный гид берите в июне во всех Кофеманиях и лучших ресторанах Москвы!

 

