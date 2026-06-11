Вечная классика: заведения, где икру предлагают есть осмысленно

«ERWIN.РекаМореОкеан»

Именно с открытия этого ресторана в Москве стало модно собираться компанией на камчатского краба и устраивать себе рыбные дни заметно чаще. К рыбе рек и морей, устричному бару, двум с лишним десяткам блюд с креветками и крабами прилагается икорный бар. В нем собраны 4 вида красной, 3 вида черной и щучья икра. Красная представлена кижучем, форелью, горбушей и кетой. Разница видов в степени зернистости, цвете и насыщенности вкуса: от самого сдержанного до ярко выраженного. Черную икру дегустируем по нарастающей: сначала икра стерляди — понятная и нежная, далее осетровая, более глубокая и насыщенная, а вершина — прессованная паюсная, которую подают аккуратными шайбами. На пике популярности щучья икра. Ее делают по-одесски, замешивая со сметаной, и она давно стала местным хитом. К столу икру подают с классическим дуэтом — румяными блинами и сливочным маслом.

Кутузовский пр., 2/1, стр. 6