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Что Где Есть

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28 лучших авторских ресторанов Москвы 2026

Места, где шефы по-прежнему удивляют креативностью и готовностью к экспериментам, подборала ветеран столичной гастрономической сцены Людмила Сальникова.

Эсклюзив опубликован в гастрономическом гиде Собака.ru «Что Где есть в Москве 2026». Взять выпуск можно с 1 июня в любой Кофемании и лучших ресторанах. Все статьи собрали в рубрике «Что Где есть в Москве 2026» на sobaka.ru

Предоставлено пресс-службой заведения
Анатолий Казаков, шеф-повар ресторана Selfie
Предоставлено пресс-службой заведения

Анатолий Казаков, шеф-повар ресторана Selfie

Selfie
Заслуженный ресторан в «Новинском пассаже» — приходить сюда стоит, если есть гарантированные полтора-два часа, которые можно потратить на ужин. Спокойный интерьер не отвлекает от главного — открытой кухни, спроектированной итальянским дизайнером Андреа Виакава, которая и спустя 14 лет не потеряла хромированного лоска. Повелитель кухни — креативщик Анатолий Казаков, ему удается блестяще вписать локальные продукты в современный контекст: форель, маринованная в бруснике, тартар с соусом из пошехонского сыра и мороженое из ряженки с панакоттой из щавеля — снайперское попадание в сердцевину русского вкуса. А еще Казаков регулярно придумывает авторские сеты, в которых с одинаковой страстью исследует и тайную жизнь корнеплодов, и гастрокультуры малых народов: в сете «Поморы», например, сердце оленя с кедровой кашей и пастила из белых грибов. Бонусом идут увлекательные экскурсы шефа в историю блюд.

Новинский б-р, 31, 2-й этаж

Предоставлено пресс-службой заведения

«Батлер»

Дворец, скрытый за роскошным садом в Трехпрудном переулке, — вот уже много лет вотчина одного из самых уважаемых итальянских шефов Москвы — Джузеппе Дави. Росписи и лепнина служат достойной рамой для черных лингвини с красной сицилийской креветкой, крудо из блюфина с соусом юдзу, фирменного салата с крабом и авокадо и прочих шефских этюдов на итальянскую (в основном сицилийскую) классику. Недавно Джузеппе сделал параллель между кухней и обожаемой им живописью еще более зримой, запустив сет по мотивам художников 1950-х годов. К визуальному осмыслению картин он добавил четвертое измерение — вкус. В результате скульптура Лучо Фонтана стала хрустящей сферой с муссом из трески, а работа Ротко с подвижными красками — кремсупом с морским ежом, где цвета можно смешивать при помощи ложки.

Трехпрудный пер., 15

Предоставлено пресс-службой заведения
Давид Эммерле, бренд-шеф ресторана Barvikha Hotel & Spa
Предоставлено пресс-службой заведения

Давид Эммерле, бренд-шеф ресторана Barvikha Hotel & Spa

Barvikha Hotel & Spa

Часть уникального комплекса «Барвиха Luxury Village», расположенного в 8 километрах от Москвы. Дизайн отеля от архитектуры до мебели, с исключительно просторными, светлыми номерами и люксами, создан легендарным архитектором Антонио Читтерио. Теперь к веским причинам приехать сюда на выходные, кроме знаменитого оздоровительного центра, известного своими спа процедурами, добавились изысканные бранчи от бренд-шефа ресторана Barvikha Hotel & Spa Давида Эммерле, которые проводятся здесь по воскресеньям с 12.00 до 17.00. Со свойственной ему элегантностью Давид создает сбалансированное меню, скрещивая в нем французские блюда: мильфей из баклажанов, каре ягненка с соусом «жу», крем-суп из спаржи с итальянской домашней пастой, устричным баром и деликатесами из морепродуктов. Особого внимания заслуживает гриль и карвинг-станция, где сразу привлекают внимание запеченная барамунди и осетр горячего копчения. В разделе десертов более 15 позиций, от чиа-пудинга на безлактозном молоке до хрустящих трубочек с вареной сгущенкой. Меню бранчей постоянно меняется, а в теплое время они сервируются на просторной летней террасе.

8 км Рублево-Успенского шоссе, 114/3; телефон для брони столика +7 495 225 8880

Предоставлено пресс-службой заведения
Мауро Панебьянко, шеф-повар ресторана Essenza by Mauro Panebianco
Предоставлено пресс-службой заведения

Мауро Панебьянко, шеф-повар ресторана Essenza by Mauro Panebianco

Essenza by Mauro Panebianco

Именной проект Мауро Панебьянко, шефа-итальянца, который много лет проработал в уважаемом, но слегка забронзовевшем ресторане Cantinetta Antinori и вот теперь обрел самостоятельность. Нейтральный интерьер в стиле old money глаз не раздражает, но никак не отражает кухню, где происходит все самое интересное. Чтобы показать уровень владения предметом, Мауро включил в меню вителло тоннато, домашний тирамису, баклажаны пармиджано и ризотто с трюфелем — беспроигрышную классику. Авторские блюда тоже не рубят традиции сплеча, шеф предпочитает добавить лишь пару смелых штрихов, чтобы рецептура зазвучала по-новому, соединяя моцареллу с лимоном конфи, теплое говяжье карпаччо с фондю из горгонзолы, добавляя к итальянским блюдам перуанское севиче с бобами и испанскую паэлью с перцем. Никаких спецэффектов, только тонкость интерпретаций и внимание к исходному качеству продуктов: в меню указано происхождение всех ключевых ингредиентов — от осьминога до боттарги.

Леонтьевский пер., 14

Предоставлено пресс-службой заведения

«За крышей»
Винный ресторан от команды Big Wine Freaks в кластере бывшего завода «Рассвет». Самое красивое здесь — терраса-сад на крыше, самое интересное — не только винная карта из 100 наименований, но и идеальные в своей лаконичности закуски любимого шефа «фриков» Марата Калайджяна. Меню небольшое, но соткано сплошь из жемчужин: пирожки с разной рыбой и соусом тартар, гужеры с копченым сулугуни и оладьи с двумя видами икры уже оценены по достоинству. В то мгновение, когда нёба касается нежная спинка хамачи под бокал холодного шабли, становится понятно, что высокие места в главных ресторанных рейтингах абсолютно оправданы.

Столярный пер., 3, корп. 8, 3-й этаж

Предоставлено пресс-службой заведения

Uilliam’s

После того как детище Уиллиама Ламберти взял под крыло Антон Пинский и с переездом на Трубную площадь, в жизни легендарного ресторана Uilliam’s открылась новая глава. Хотя общая колористика и ощущение пространства (бежевые стены — ярко-алая открытая кухня) были бережно сохранены на новом месте, а «исторические» блюда (вроде домашних паппарделе с уткой и травами) почтительно отмечены в меню, Uilliam’s не превратился в памятник самому себе. Шеф Ильдар Санжаров, бывший правой рукой Ламберти в нескольких проектах, продолжает генеральную линию маэстро, но при этом вносит свежую струю: на кальмара с зеленым горошком и гарганелли с лимончелло публика уже ходит специально. Еще одно приобретение новосела — десерты Фатимы Салех с роскошными конфетами из пармезана. А что касается самого Уиллиама, то человек, когда-то научивший москвичей есть карпаччо с трюфелем, уже обеспечил себе место на гастроолимпе. Недаром под потолком ресторана разместили целый фриз, посвященный 13 гастроподвигам Ламберти.

Цветной б-р, 2, БЦ «Легенда Цветного»

Предоставлено пресс-службой заведения
Александр Пименов, шеф-повар ресторана Copen 57
Предоставлено пресс-службой заведения

Александр Пименов, шеф-повар ресторана Copen 57

Copen 57

Редкий ресторан на Патриарших, где тебе рады даже ненаряженному: подчеркнутая функциональность в духе скандинавского модернизма (это когда много дерева, керамики, света и стулья, как из дедушкиной квартиры) и кухня, сосредоточенная на локальности и фермерских продуктах. Концептуально за еду отвечает Александр Пименов, бренд-шеф петербургского Animals, в свое время стажировавшийся в копенгагенском Relæ, а заправляет кухней Денис Савотеев, прошедший школу мнацакановской «Пробки». Из нордика они берут не суровость, а, скорее, умение создать уют и радоваться малому: морская форель сочетается с обжаренной капустой и пореем, сморреброды — с селедкой и яблоком, карпаччо из сельдерея со сметаной из кешью, а мадленки подаются с киселем и ванильным мороженым. Показательно, что не раз в меню повторяется слово «скордалия», то есть полусоус-полупюре из картошки (а тут еще и из свеклы) с чесноком и зеленью. Вроде бы совсем непарадная еда, но хочется собрать с тарелки хлебом до последней капли.

Малый Козихинский пер., 10, стр. 1

Предоставлено пресс-службой заведения
Влад Пискунов, шеф-повар ресторана «Матрешка»
Предоставлено пресс-службой заведения

Влад Пискунов, шеф-повар ресторана «Матрешка»

«Матрешка»

Ресторан в стиле купеческого особняка с фамильными фотографиями, фрагментами антикварной французской аптеки и роскошной чугунной лестницей, соединяющей два этажа. Как детали декора, так и кухня «Матрешки» обращены к концу XIX века, золотой эпохе самобытной русской гастрономии. Концепт-шеф и историк кухни Влад Пискунов возвращает из небытия старинные рецепты и представляет их современную инкарнацию в «Московских обедах» и тематических ужинах: сейчас на повестке дня сет «Коронация» по мотивам реальных коронационных приемов из 10 перемен с винным пейрингом сомелье Сергея Аксеновского. Но и меню a'la carte выглядит как очерки из истории русской кухни: к костромским щам, катанке с белыми грибами и свияжскому пирогу с томлеными щечками хочется возвращаться, как в родительский дом.

Кутузовский пр., 2/1, стр. 6

Предоставлено пресс-службой заведения

Olluco

Ресторан-событие, заходишь — и Москва остается где-то там, за бортом. Уже меню a'la carte похоже на приключение, чего стоят, например, севиче из дорады с кукурузой чульпи или цветная капуста с песто из Анд. А в авторском сете и вовсе с первого блюда происходит трансгрессия, куда именно — зависит от неуемной фантазии Никанора Вейера, который во всех своих гастромаршрутах, в том числе и нынешнем сете «Сплетение», наводит связи на уровне вкуса даже не между странами и континентами, а — берите выше — экосистемами, соединяя индейское наследие, вкусы Баренцева моря, почвы, сезоны, водоросли, семена, ракушки и суккуленты. На словах описывать эту густативную магию бессмысленно, заметим лишь, что мультимедийный бар хоть и существует в автономном режиме, но столь же парадоксально сочиненные коктейли могут стать как вступлением перед сетом, так и логичным его послесловием.

Даев пер., 19

Предоставлено пресс-службой заведения

Lac Bistrot
Название бистро в ЖК Lucky отсылает к истории фабрики лаков купцов Мамонтовых, которая когда-то находилась точно на месте ресторана. И в этом ключ к пониманию здешнего уюта, в котором в приятных глазу пропорциях сосуществуют сдержанный интерьер, собранный из деревянных лаковых панелей, винная карта из 150 позиций с упором на Старый Свет, бар, где мешают коктейли с неназойливым ориентальным акцентом, и кухня Валерия Чигарнова, стильная, но очень комфортная. Классический паштет из фуа-гра, тартар с гратеном, улитки по-бургундски, говяжье ребро с ньокки из брынзы и утиная грудка с морковью конфи — та «бистрономия», которую не надоест есть каждый день, что и требуется для «домашнего» ресторана элитного ЖК.

2-я Звенигородская ул., 12А

Предоставлено пресс-службой заведения

Grand Cru

Камерный ресторан, который обосновался на Патриарших в те времена, когда там еще не было ресторанного гетто. Но и сегодня, несмотря на весь хайп снаружи, внутри сохраняется аура тихого места для винных знатоков: внимание сомелье сосредоточено в основном на винах Старого Света с коллекционной подборкой шампани и бургундии. Кухня от Давида Эммерле* — самостоятельная ценность. Отточенные французские техники, бескомпромиссная сезонность и маниакальный контроль качества продуктов — база, на которой строится престиж заведения. В ходу сразу три меню: «Гедонист» — по сути полноценный авторский сет из 5 позиций, меню a’la carte и набор маленьких закусок Petite, который стремительно обновляется. На последний стоит обратить внимание, если вы не готовы посвятить весь вечер вдумчивой дегустации. Три действительно маленькие, но изысканные закуски (сейчас там встречается, в частности, фиолетовый артишок с вуалью из зеленой спаржи), бокал бордо, одно полноценное горячее, вроде пасты с фрикасе из сморчков, — и вы приобщились к прекрасному.
*Давид работает в Grand Cru до июля.

Малая Бронная ул., 22, стр. 2

Предоставлено пресс-службой заведения

«Дебют»

Ресторатор Игорь Приходько в уютной подворотне Столешникова открыл камерный винный ресторан, похожий на театральный буфет с красными занавесами и зеркалами. Меню бренд-шефа Евгения Осокина поддерживает стилизацию под знакомые театралам закуски — можно взять бутерброд с мортаделлой, батат фри с сырным муссом, бокал вина и после легкого аперитива отправиться на спектакль в большие и малые театры, которые отсюда все в шаговой доступности. Впрочем, провести в «Дебюте» весь вечер — тоже прекрасный сценарий: на импровизированной сцене устраивают камерные концерты артистической молодежи, а меню, построенное как театральное действо, от первого акта до кульминации, предлагает жареные артишоки, насыщенный луковый суп на бельгийском пиве и крудо из фенхеля с овечьим сыром и пронзительным соусом цитронет.

Столешников пер., 11

Предоставлено пресс-службой заведения

Lucky Izakaya Bar

Один из долгожителей Большой Никитской и все еще супермодный гастробар, в котором формат изакайи подразумевает длинную стойку, где уютно сидеть плечом к плечу и наблюдать, как крутят хендроллы, как румянят на робате шашлычки-кушияки и бургеры вагю. Или выбрать отдельный столик у окна и наслаждаться в уединении бокалом холодного саке и фирменными суши с горячим угрем. Кухня, которую когда-то поставил Глен Баллис, а бренд-шеф Lucky Group Василий Зайцев переиначил на собственный манер, в основе своей паназиатская, но в абсолютно уникальном и даже немного хулиганском ключе: цветная капуста с кремом мисо, гребешок с огурцами васаби, котлета из вагю и печеные баклажаны с йогуртом васаби сочетают цветистый азиатский стиль подач с московскими привычками, поэтому годами не покидают раздела хитов.

Большая Никитская, 23/9

Предоставлено пресс-службой заведения
Евгений Викентьев, шеф-повар ресторана Centrale Bistro by Evgeny Vikentev
Предоставлено пресс-службой заведения

Евгений Викентьев, шеф-повар ресторана Centrale Bistro by Evgeny Vikentev

Centrale Bistro by Evgeny Vikentev

На вывеске имя одного из самых стильных персонажей гастрономической сцены страны, Евгения Викентьева, под чьим крылом завоевали популярность петербургский Hamlet+Jacks, берлинский Cell, а московская Beluga получила мишленовскую звезду. Меню представлено как итальяно-испано-французское, но этот микс — и есть сам Викентьев: он выстраивает блюда, стыкуя разноплеменные продукты и техники. На коротком листке собраны как отточенные годами авторские сочетания — вроде киевской котлеты с фуа-гра, лосося с соусом из ряженки и гелем из облепихи или копченого брауни с мисо-карамелью, так и позиции, включенные по сиюминутному капризу, меню обновляется ежемесячно примерно на треть. Личность шефа проявляется и в элегантной сервировке, и в тонких винных бокалах, к созданию которых Евгений тоже имел отношение, да и карта вин тут отнюдь не в легкомысленном стиле бистро, а с серьезным подбором несерийных этикеток.

Вознесенский пер., 14

Предоставлено пресс-службой заведения
Александр Ермаков, шеф-повар ресторана Barbaresco
Никита Сурков

Александр Ермаков, шеф-повар ресторана Barbaresco

Barbaresco

Негромкое, но душевное винное место на Мясницкой: породистый подвал с кирпичными сводами, винтажной мебелью и отдельным кабинетом с винилом, где устраивают дегустации с музыкальным сопровождением. В обширной винной карте целый ряд этикеток бароло и барбареско, в том числе с собственной винодельни хозяев, а также достойные российские вина. Столь же стилистически выдержано и меню Александра Ермакова, бренд-шефа всех проектов Gastro Project, последовательно разрабатывающих тему отдельных итальянских регионов. Тут еда по пьемонтским мотивам — цыпленок качо-э-пепе со сморчками, ризотто на красном вине, равиоли пьемонтезе, ломтики воздушной обжаренной поленты с пармезаном, а еще — мясные деликатесы, которые шеф делает сам, они исчезают с тарелки мгновенно и создают иллюзию ужина после прогулки по итальянским виноградникам.

Мясницкая ул., 14/2, стр. 1

Предоставлено пресс-службой заведения

Le сarre

Очень личный проект Эрика Ле Прово, одного из важнейших шефов Москвы, основавшего такие иконы высокой французской кухни начала нулевых, как Le Duc и Carre Blanc. На сей раз мэтр сделал место как бы для круга своих почитателей, получился спокойный слепок с парижского бистро с примкнувшей к нему кондитерской, где готовят лучший в городе луковый суп, улиток в чесночном масле, традиционный тартар с картофелем соте, а на витринах демонстрируют себя маслянистые круассаны и хрупкие меренги. Интрига в том, что Эрик старается максимально использовать российские продукты в канонических французских сюжетах, поэтому якутский муксун с соусом а-ла цитронель кажется остроумной находкой, а не моветоном. Атмосфера небольшого зала домашняя, как в семейной гостиной: например, полные солнца картины, его украшающие, — дело рук супруги Эрика.

Садовническая ул., 69

Предоставлено пресс-службой заведения
Мирко Дзаго, шеф-повар ресторана Onest
Предоставлено пресс-службой заведения

Мирко Дзаго, шеф-повар ресторана Onest

Onest

Небольшое светлое пространство на втором этаже над рестораном «Аист» Аркадий Новиков отдал на откуп своему ближайшему соратнику, Мирко Дзаго, итальянцу, давно переехавшему в Москву. Удивительно, сколь многое здесь уместилось в малом: и арт-объекты, и выверенный свет, и паста качо-э-пепе в сырной головке, и сливочная уха с профитролями. Генеральная идея — искать вдохновение на стыке русской и итальянской традиций — достигает кульминации в авторском сете из 13 подач (если считать комплименты), где шеф встречает «хлебом-солью», в процессе иронизирует над своей нелюбовью к каше и любовью русских к запеканкам, сосискам и пюре и провожает итальянскими блинами креспелле. При этом ни одно блюдо не похоже на то, что вы, прочитав меню, ожидаете увидеть на тарелке.

Малая Бронная, 8, стр. 1

Предоставлено пресс-службой заведения
Игорь Корнев, шеф-повар ресторана «Brasserie Кузнецкий мост»
Предоставлено пресс-службой заведения

Игорь Корнев, шеф-повар ресторана «Brasserie Кузнецкий мост»

«Brasserie Кузнецкий мост»

Клуб в начале нулевых, потом чопорный французский ресторан, необистро — и вот, наконец, под крылом у Аркадия Новикова «Кузнецкий мост» снова живет свою лучшую жизнь. Вместо барочной лепнины — авангардные плафоны, колонны одеты в корсеты в духе Ричарда Серры, из-за витринных окон кажется, что и сам исторический особняк принарядился и помолодел. Бренд-шеф Игорь Корнев проповедует ту же легкость бытия: проводит ремастеринг традиционных французских рецептов, при этом обходя очевидные московские клише. Не пропустите богатый нисуаз с печеным перцем, нежнейший риет из копченого лосося и маскарпоне, петуха в вине, томленного до такой мягкости, что можно есть ложкой, — это ровно та еда, которую ожидаешь в подобной обстановке. Отдельная песня — десерты, от которых невольно расплываешься в улыбке: есть, например, шу с клубникой, напоминающее бургер, и пухлое суфле из кислых яблок, которое при подаче заправляют ванильным соусом, — все очень подомашнему, но вкус незабываемый.

Ул. Кузнецкий мост, 6/3, стр. 3

Предоставлено пресс-службой заведения

Carniceria Vino

Энергетически насыщенный мясной ресторан «как в Аргентине», где распятые на гриле-асадоре куски туши и свисающие с потолка окорока цепляют не меньше, чем красные розы на каждом столе и богатый винный погреб с целой главой мальбеков и редкой биодинамикой из Патагонии. Интерьер вызывает стойкое ощущение тайного подвала заправил мясного рынка, где готовят самые лакомые куски исключительно для себя и для своих. Тем более, попасть в ресторан можно только через пекарню Masa Madre того же Дениса Бобкова, который планомерно населяет подвалы Солянки своими заведениями. Кухня в руках Романа Палкина, а среди его хитов — телячьи ребра медленного томления, эмпанада с томленой говядиной и щедро наструганное карпаччо. Но если хотите расширить восприятие мясной кухни, рекомендуем полукилограммовый стриплойн «старая корова», который предварительно проводит 60 дней в камере сухого вызревания. Концентрированный привкус гемоглобина — неотъемлемая составляющая обаяния этого брутального мяса, в котором «дышат почва и судьба».

Ул. Солянка, 1/2, стр. 1

Предоставлено пресс-службой заведения

Björn

Ресторан устойчивой гастрономии и первый проект zero waste в России. С легкой руки шефов Андрея Федосеева и Владимира Молчанова, людей ищущих и умеющих вовлечь в искания других, здесь постоянно что-то происходит: то вечер размышлений на тему скандинавской кухни под сморреброды, шведские фрикадельки и булочки, то недели глекка и «вшивых кофт» зимой и выездные «Дикие ужины» летом. И сет ребята меняют с завидной регулярностью два раза в год, недавний называется «Ландшафт» и воспроизводит биосферу леса, моря, огорода и речного дна. Впечатление такое, что каждый раз шефы стараются превзойти себя в сложных техниках и философской глубине подач, и от этого приходить в Björn все интереснее.

Пятницкая ул., 3/4, стр. 1

Предоставлено пресс-службой заведения
Джэки Ву, шеф-повар ресторана Mume
Предоставлено пресс-службой заведения

Джэки Ву, шеф-повар ресторана Mume

Mume

Азиатский ресторан с драгоценным интерьером, отделанным мрамором и ониксом, и шеф-поваром Джэки Ву, который до приезда в Москву успел поработать в азиатских ресторанах со звездами «Мишлен», вроде гонконгских Duddell’s и Gold Coast Hotel. В Mume шеф делает упор на китайскую кухню в ее гонконгском варианте, добавляя к ней уместные европейские детали. На практике это означает, что димсамы могут быть со сморчками и свеклой, а суп из акульих плавников — с тыквой. Утка по-пекински, впрочем, сделана канонически и подается в специальном сете в трех состояниях: утиное мясо, кожа на тостах и обжаренный фарш. Можно роскошно завершить неделю, если пойти на воскресный гонконгский бранч, который предлагает на выбор 20 хитовых блюд ресторана: хрустящие баклажаны бей фенг тонг, рисовая лапша с крабом и трепанги с креветками — все в списке. Бонус — вид с высоты 333 метров над уровнем земли.

Пресненская наб., 12, Башня «Федерация»

Предоставлено пресс-службой заведения

Trompette bistro

Марсельский уголок (в прямом смысле — бистро на углу) между ресторанными кластерами на Трубной и Сретенкой. Почти киношная детализация интерьера с порога задает верный тон: зеркала, темные диваны, круглые столики и стулья винтажного вида — получилась камерная и очень эстетская история. Публика настолько молодая и приятная, что кажется специально приглашенной для оживления декораций массовкой. Сегодня кухню возглавляет Марсель Хамитов — шеф с сильной школой Петербурга и Москвы, за плечами которого Atelier Tapas&Bar, Saro, Oltemare, Smoke BBQ и LUWO. Его стиль строится вокруг comfort food, точной техники и эмоциональной подачи. Юноши в стильных плащах и девушки с собачками заказывают по утрам «Завтрак La Trompette» с курицей на вертеле, взбитым маслом, козьим сыром, картофелем со сметаной и эстрагоном, яйцом с fleur de sel и тартином. А вечерами пьют за баром мимозу Василия Жеглова (он ставил в бистро коктейльную карту) с солоноватыми мадленками.

Трубная ул. 26, корп. 1

Предоставлено пресс-службой заведения

Jun

Гастрономическое пространство, где во главе угла стоит философия омакасе. Концепция меню лаконична и прекрасна: сезонность, чистота вкуса, гармония еды и пространства. Хороши и продукты: если тунец — то самолетом с рынка Цукидзи, если васаби — то собственноручно натертое шефом на специальной терке из акульей кожи, если вагю — то чистокровно японское, из провинции Кобе. Попробуйте нигири кинмедай с лососем, сашими мориавасэ и хосомаки торо из филе нижней части брюшка тунца — погружение в самые глубины японской культуры еды страшно увлекательно. Суши, кстати, официанты предлагают (и даже настаивают) есть прямо руками, как делают сами японцы.

Большая Никитская, 24/1, стр. 6

Предоставлено пресс-службой заведения

Loona

Итальянский ресторан Антона Пинского, Артема Лосева и Виталия Истомина, расположенный в живописном особняке XIX века. На первом этаже — огромная открытая кухня, на которой пыхтит испанская дровяная печь Loona, которая и дала имя заведению. Наверху — колонны, камин и бесконечные винные шкафы. В меню — местами классика, местами ее умеренная адаптация, а местами — и пицца на цветной капусте вместо теста. Это и есть узнаваемый стиль шефского дуэта Истомина — Лосева, для которых заданная национальность ресторана не отменяет гастрономических фантазий. Чтобы убедиться, что чудят шефы талантливо, берите две версии качо-э-пепе: абсолютно базовую, с пекорино, перцем и домашними фарфалле, и переиначенную в пиццу — с бурратой, трюфелем и тем самым тестом из капусты. А на десерт — миндальные тортеллини Dulche de leche. Блюдо-обманка в меню со дня открытия, но производит вау-эффект: пельмешки слеплены из тончайшего слоя миндального марципана, внутри — тягучая нуга, а рядом крем из сметаны.

Тверской б-р, 24, стр. 1

Предоставлено пресс-службой заведения
Александр Селезнев, шеф-повар ресторана «Рыба мечты»
Предоставлено пресс-службой заведения

Александр Селезнев, шеф-повар ресторана «Рыба мечты»

«Рыба мечты»

Ресторан в кирпичном особняке XIX века, где, по слухам, когда-то располагались погреба водочного короля Смирнова. На впечатление работает и сводчатый зал, который кажется бесконечным, и проецируемые на стены сцены вылова какого-нибудь диковинного марлина. Морепродукты и рыба доставляются напрямую с Дальнего Востока в ежедневном режиме. Камчатского краба, анадару и спизулу можно заказать живьем. Тунец, лосось и хамачи превращаются в крудо, тартары, суши и гунканы. Устрицы живут в аквариуме, морских ежей возят самолетами. Казалось бы, при таком изобилии роль шефа Александра Селезнева легко свести к простому «только не испорть», между тем меню изобилует авторскими блюдами, где морепродуктам назначены необычные роли. Эклер с паштетом из краба и щучьей икрой, хумус с креветками и лепешкой роти, запеченные улитки в 5 вкусах (от ярко-травянистого до огненно-острого), сало из палтуса и плавники ската, приготовленные на итальянский манер с каперсами и лимонным соусом — то, что здесь обязательно нужно попробовать.

Садовническая ул., 57, стр. 1

Предоставлено пресс-службой ресторана

Pomme Vеrte

Ресторан-сидрерия Сергея Гаспарова, который уверенно заселяет своими проектами Пятницкую улицу. Концепция пляшет от винтажного пресса для яблок, который привезли с нормандской фермы и установили в интерьере. Сидров в карте — около 200 наименований, а кухня уверенно движется в сторону Ла-Манша. Шеф Ренат Царицанский раскручивает увлекательную, но мало до сих пор представленную в Москве тему, которую можно назвать «французский нордик»: нам она близка своей любовью к тушеному мясу и большим пирогам, так смешение российских и нормандских вкусов в меню выглядит логично. Особенно показательны пате ан крут с мочеными огурцами, воздушный пирог питивье с томленой говядиной и соусом демиглас с черносливом, тартар с бородинскими гренками и котлета де-воляй. Рустикальный амбьянс дополняют горячие багеты и деревенские буханки на закваске, которые поступают на кухню из соседней пекарни Loave от того же холдинга.

Пятницкая ул., 22, стр.1

«Интеллигенция 2.0»

«Бар для друзей-хипстеров» (как представлялась «Интеллигенция» в начале карьеры) повзрослел, остепенился и открыл новую главу: вместо граффити и живописного недоремонта — статусное дерево, натуральные ткани и точно выставленное освещение, вместо стандартных барных закусок — «интеллектуальная» кухня Александра Галузы, переехавшего из Петербурга. Теперь вечер можно провести и потише: например, за стойкой Chef’s table, где шеф лично презентует сет избранных блюд на компанию максимум из 6 человек. Или заглянуть на ужин с питерскими шефами-гастролерами, которые наведываются в «Интеллигенцию» на регулярной основе. Что касается основного меню, изменения кардинальны: сам Галуза характеризует свой стиль как «петербургский casual dining с азиатским умами». Смело берите карпаччо из стриплойна с угольным маслом, веллингтон с форелью и сливочным мисо, буррату с помидорами и виноградом. А к вину — фирменные битые оливки.

Ул. Александар Солженицина, 17, стр. 1

Предоставлено пресс-службой заведения
Эмануэле Поллини и Маттео Лаи, бренд-шефы ресторана Osteria Osso
Предоставлено пресс-службой ресторана

Эмануэле Поллини и Маттео Лаи, бренд-шефы ресторана Osteria Osso 

Osteria Osso

Итальянский ресторан от Lucky Group с локальным уклоном — меню сосредоточено на вкусах Эмилии-Романьи, а это и мортаделла, и рагу болоньезе, и моденский уксус, и пармская ветчина. Готовят два итальянских шефа — Эмануэле Поллини и Маттео Лаи, которые сами родом оттуда, и рецепты, знакомые с детства, легли в основу их совместного меню. Но если слова народные, то музыка, вернее, интерпретация, — авторская: тигровые креветки с цитрусами, тальерини аль буро с пармезаном, обожженная панакотта и пицца на ультратонком тесте, все это элементы поварского почерка. По коктейльной карте можно изучать достопримечательности всей Италии: миланский Порто-Нуова или подводный парк Gaiola стали названиями фирменных миксов.

Большая Грузинская, 69

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Гастрономический гид по Москве 2026

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