28 лучших авторских ресторанов Москвы 2026

Места, где шефы по-прежнему удивляют креативностью и готовностью к экспериментам, подборала ветеран столичной гастрономической сцены Людмила Сальникова.
Эсклюзив опубликован в гастрономическом гиде Собака.ru «Что Где есть в Москве 2026». Взять выпуск можно с 1 июня в любой Кофемании и лучших ресторанах. Все статьи собрали в рубрике «Что Где есть в Москве 2026» на sobaka.ru
Selfie
Заслуженный ресторан в «Новинском пассаже» — приходить сюда стоит, если есть гарантированные полтора-два часа, которые можно потратить на ужин. Спокойный интерьер не отвлекает от главного — открытой кухни, спроектированной итальянским дизайнером Андреа Виакава, которая и спустя 14 лет не потеряла хромированного лоска. Повелитель кухни — креативщик Анатолий Казаков, ему удается блестяще вписать локальные продукты в современный контекст: форель, маринованная в бруснике, тартар с соусом из пошехонского сыра и мороженое из ряженки с панакоттой из щавеля — снайперское попадание в сердцевину русского вкуса. А еще Казаков регулярно придумывает авторские сеты, в которых с одинаковой страстью исследует и тайную жизнь корнеплодов, и гастрокультуры малых народов: в сете «Поморы», например, сердце оленя с кедровой кашей и пастила из белых грибов. Бонусом идут увлекательные экскурсы шефа в историю блюд.
Новинский б-р, 31, 2-й этаж
«Батлер»
Дворец, скрытый за роскошным садом в Трехпрудном переулке, — вот уже много лет вотчина одного из самых уважаемых итальянских шефов Москвы — Джузеппе Дави. Росписи и лепнина служат достойной рамой для черных лингвини с красной сицилийской креветкой, крудо из блюфина с соусом юдзу, фирменного салата с крабом и авокадо и прочих шефских этюдов на итальянскую (в основном сицилийскую) классику. Недавно Джузеппе сделал параллель между кухней и обожаемой им живописью еще более зримой, запустив сет по мотивам художников 1950-х годов. К визуальному осмыслению картин он добавил четвертое измерение — вкус. В результате скульптура Лучо Фонтана стала хрустящей сферой с муссом из трески, а работа Ротко с подвижными красками — кремсупом с морским ежом, где цвета можно смешивать при помощи ложки.
Трехпрудный пер., 15
Barvikha Hotel & Spa
Часть уникального комплекса «Барвиха Luxury Village», расположенного в 8 километрах от Москвы. Дизайн отеля от архитектуры до мебели, с исключительно просторными, светлыми номерами и люксами, создан легендарным архитектором Антонио Читтерио. Теперь к веским причинам приехать сюда на выходные, кроме знаменитого оздоровительного центра, известного своими спа процедурами, добавились изысканные бранчи от бренд-шефа ресторана Barvikha Hotel & Spa Давида Эммерле, которые проводятся здесь по воскресеньям с 12.00 до 17.00. Со свойственной ему элегантностью Давид создает сбалансированное меню, скрещивая в нем французские блюда: мильфей из баклажанов, каре ягненка с соусом «жу», крем-суп из спаржи с итальянской домашней пастой, устричным баром и деликатесами из морепродуктов. Особого внимания заслуживает гриль и карвинг-станция, где сразу привлекают внимание запеченная барамунди и осетр горячего копчения. В разделе десертов более 15 позиций, от чиа-пудинга на безлактозном молоке до хрустящих трубочек с вареной сгущенкой. Меню бранчей постоянно меняется, а в теплое время они сервируются на просторной летней террасе.
8 км Рублево-Успенского шоссе, 114/3; телефон для брони столика +7 495 225 8880
Essenza by Mauro Panebianco
Именной проект Мауро Панебьянко, шефа-итальянца, который много лет проработал в уважаемом, но слегка забронзовевшем ресторане Cantinetta Antinori и вот теперь обрел самостоятельность. Нейтральный интерьер в стиле old money глаз не раздражает, но никак не отражает кухню, где происходит все самое интересное. Чтобы показать уровень владения предметом, Мауро включил в меню вителло тоннато, домашний тирамису, баклажаны пармиджано и ризотто с трюфелем — беспроигрышную классику. Авторские блюда тоже не рубят традиции сплеча, шеф предпочитает добавить лишь пару смелых штрихов, чтобы рецептура зазвучала по-новому, соединяя моцареллу с лимоном конфи, теплое говяжье карпаччо с фондю из горгонзолы, добавляя к итальянским блюдам перуанское севиче с бобами и испанскую паэлью с перцем. Никаких спецэффектов, только тонкость интерпретаций и внимание к исходному качеству продуктов: в меню указано происхождение всех ключевых ингредиентов — от осьминога до боттарги.
Леонтьевский пер., 14
«За крышей»
Винный ресторан от команды Big Wine Freaks в кластере бывшего завода «Рассвет». Самое красивое здесь — терраса-сад на крыше, самое интересное — не только винная карта из 100 наименований, но и идеальные в своей лаконичности закуски любимого шефа «фриков» Марата Калайджяна. Меню небольшое, но соткано сплошь из жемчужин: пирожки с разной рыбой и соусом тартар, гужеры с копченым сулугуни и оладьи с двумя видами икры уже оценены по достоинству. В то мгновение, когда нёба касается нежная спинка хамачи под бокал холодного шабли, становится понятно, что высокие места в главных ресторанных рейтингах абсолютно оправданы.
Столярный пер., 3, корп. 8, 3-й этаж
Uilliam’s
После того как детище Уиллиама Ламберти взял под крыло Антон Пинский и с переездом на Трубную площадь, в жизни легендарного ресторана Uilliam’s открылась новая глава. Хотя общая колористика и ощущение пространства (бежевые стены — ярко-алая открытая кухня) были бережно сохранены на новом месте, а «исторические» блюда (вроде домашних паппарделе с уткой и травами) почтительно отмечены в меню, Uilliam’s не превратился в памятник самому себе. Шеф Ильдар Санжаров, бывший правой рукой Ламберти в нескольких проектах, продолжает генеральную линию маэстро, но при этом вносит свежую струю: на кальмара с зеленым горошком и гарганелли с лимончелло публика уже ходит специально. Еще одно приобретение новосела — десерты Фатимы Салех с роскошными конфетами из пармезана. А что касается самого Уиллиама, то человек, когда-то научивший москвичей есть карпаччо с трюфелем, уже обеспечил себе место на гастроолимпе. Недаром под потолком ресторана разместили целый фриз, посвященный 13 гастроподвигам Ламберти.
Цветной б-р, 2, БЦ «Легенда Цветного»
Copen 57
Редкий ресторан на Патриарших, где тебе рады даже ненаряженному: подчеркнутая функциональность в духе скандинавского модернизма (это когда много дерева, керамики, света и стулья, как из дедушкиной квартиры) и кухня, сосредоточенная на локальности и фермерских продуктах. Концептуально за еду отвечает Александр Пименов, бренд-шеф петербургского Animals, в свое время стажировавшийся в копенгагенском Relæ, а заправляет кухней Денис Савотеев, прошедший школу мнацакановской «Пробки». Из нордика они берут не суровость, а, скорее, умение создать уют и радоваться малому: морская форель сочетается с обжаренной капустой и пореем, сморреброды — с селедкой и яблоком, карпаччо из сельдерея со сметаной из кешью, а мадленки подаются с киселем и ванильным мороженым. Показательно, что не раз в меню повторяется слово «скордалия», то есть полусоус-полупюре из картошки (а тут еще и из свеклы) с чесноком и зеленью. Вроде бы совсем непарадная еда, но хочется собрать с тарелки хлебом до последней капли.
Малый Козихинский пер., 10, стр. 1
«Матрешка»
Ресторан в стиле купеческого особняка с фамильными фотографиями, фрагментами антикварной французской аптеки и роскошной чугунной лестницей, соединяющей два этажа. Как детали декора, так и кухня «Матрешки» обращены к концу XIX века, золотой эпохе самобытной русской гастрономии. Концепт-шеф и историк кухни Влад Пискунов возвращает из небытия старинные рецепты и представляет их современную инкарнацию в «Московских обедах» и тематических ужинах: сейчас на повестке дня сет «Коронация» по мотивам реальных коронационных приемов из 10 перемен с винным пейрингом сомелье Сергея Аксеновского. Но и меню a'la carte выглядит как очерки из истории русской кухни: к костромским щам, катанке с белыми грибами и свияжскому пирогу с томлеными щечками хочется возвращаться, как в родительский дом.
Кутузовский пр., 2/1, стр. 6
Olluco
Ресторан-событие, заходишь — и Москва остается где-то там, за бортом. Уже меню a'la carte похоже на приключение, чего стоят, например, севиче из дорады с кукурузой чульпи или цветная капуста с песто из Анд. А в авторском сете и вовсе с первого блюда происходит трансгрессия, куда именно — зависит от неуемной фантазии Никанора Вейера, который во всех своих гастромаршрутах, в том числе и нынешнем сете «Сплетение», наводит связи на уровне вкуса даже не между странами и континентами, а — берите выше — экосистемами, соединяя индейское наследие, вкусы Баренцева моря, почвы, сезоны, водоросли, семена, ракушки и суккуленты. На словах описывать эту густативную магию бессмысленно, заметим лишь, что мультимедийный бар хоть и существует в автономном режиме, но столь же парадоксально сочиненные коктейли могут стать как вступлением перед сетом, так и логичным его послесловием.
Даев пер., 19
Lac Bistrot
Название бистро в ЖК Lucky отсылает к истории фабрики лаков купцов Мамонтовых, которая когда-то находилась точно на месте ресторана. И в этом ключ к пониманию здешнего уюта, в котором в приятных глазу пропорциях сосуществуют сдержанный интерьер, собранный из деревянных лаковых панелей, винная карта из 150 позиций с упором на Старый Свет, бар, где мешают коктейли с неназойливым ориентальным акцентом, и кухня Валерия Чигарнова, стильная, но очень комфортная. Классический паштет из фуа-гра, тартар с гратеном, улитки по-бургундски, говяжье ребро с ньокки из брынзы и утиная грудка с морковью конфи — та «бистрономия», которую не надоест есть каждый день, что и требуется для «домашнего» ресторана элитного ЖК.
2-я Звенигородская ул., 12А
Grand Cru
Камерный ресторан, который обосновался на Патриарших в те времена, когда там еще не было ресторанного гетто. Но и сегодня, несмотря на весь хайп снаружи, внутри сохраняется аура тихого места для винных знатоков: внимание сомелье сосредоточено в основном на винах Старого Света с коллекционной подборкой шампани и бургундии. Кухня от Давида Эммерле* — самостоятельная ценность. Отточенные французские техники, бескомпромиссная сезонность и маниакальный контроль качества продуктов — база, на которой строится престиж заведения. В ходу сразу три меню: «Гедонист» — по сути полноценный авторский сет из 5 позиций, меню a’la carte и набор маленьких закусок Petite, который стремительно обновляется. На последний стоит обратить внимание, если вы не готовы посвятить весь вечер вдумчивой дегустации. Три действительно маленькие, но изысканные закуски (сейчас там встречается, в частности, фиолетовый артишок с вуалью из зеленой спаржи), бокал бордо, одно полноценное горячее, вроде пасты с фрикасе из сморчков, — и вы приобщились к прекрасному.
*Давид работает в Grand Cru до июля.
Малая Бронная ул., 22, стр. 2
«Дебют»
Ресторатор Игорь Приходько в уютной подворотне Столешникова открыл камерный винный ресторан, похожий на театральный буфет с красными занавесами и зеркалами. Меню бренд-шефа Евгения Осокина поддерживает стилизацию под знакомые театралам закуски — можно взять бутерброд с мортаделлой, батат фри с сырным муссом, бокал вина и после легкого аперитива отправиться на спектакль в большие и малые театры, которые отсюда все в шаговой доступности. Впрочем, провести в «Дебюте» весь вечер — тоже прекрасный сценарий: на импровизированной сцене устраивают камерные концерты артистической молодежи, а меню, построенное как театральное действо, от первого акта до кульминации, предлагает жареные артишоки, насыщенный луковый суп на бельгийском пиве и крудо из фенхеля с овечьим сыром и пронзительным соусом цитронет.
Столешников пер., 11
Lucky Izakaya Bar
Один из долгожителей Большой Никитской и все еще супермодный гастробар, в котором формат изакайи подразумевает длинную стойку, где уютно сидеть плечом к плечу и наблюдать, как крутят хендроллы, как румянят на робате шашлычки-кушияки и бургеры вагю. Или выбрать отдельный столик у окна и наслаждаться в уединении бокалом холодного саке и фирменными суши с горячим угрем. Кухня, которую когда-то поставил Глен Баллис, а бренд-шеф Lucky Group Василий Зайцев переиначил на собственный манер, в основе своей паназиатская, но в абсолютно уникальном и даже немного хулиганском ключе: цветная капуста с кремом мисо, гребешок с огурцами васаби, котлета из вагю и печеные баклажаны с йогуртом васаби сочетают цветистый азиатский стиль подач с московскими привычками, поэтому годами не покидают раздела хитов.
Большая Никитская, 23/9
Centrale Bistro by Evgeny Vikentev
На вывеске имя одного из самых стильных персонажей гастрономической сцены страны, Евгения Викентьева, под чьим крылом завоевали популярность петербургский Hamlet+Jacks, берлинский Cell, а московская Beluga получила мишленовскую звезду. Меню представлено как итальяно-испано-французское, но этот микс — и есть сам Викентьев: он выстраивает блюда, стыкуя разноплеменные продукты и техники. На коротком листке собраны как отточенные годами авторские сочетания — вроде киевской котлеты с фуа-гра, лосося с соусом из ряженки и гелем из облепихи или копченого брауни с мисо-карамелью, так и позиции, включенные по сиюминутному капризу, меню обновляется ежемесячно примерно на треть. Личность шефа проявляется и в элегантной сервировке, и в тонких винных бокалах, к созданию которых Евгений тоже имел отношение, да и карта вин тут отнюдь не в легкомысленном стиле бистро, а с серьезным подбором несерийных этикеток.
Вознесенский пер., 14
Barbaresco
Негромкое, но душевное винное место на Мясницкой: породистый подвал с кирпичными сводами, винтажной мебелью и отдельным кабинетом с винилом, где устраивают дегустации с музыкальным сопровождением. В обширной винной карте целый ряд этикеток бароло и барбареско, в том числе с собственной винодельни хозяев, а также достойные российские вина. Столь же стилистически выдержано и меню Александра Ермакова, бренд-шефа всех проектов Gastro Project, последовательно разрабатывающих тему отдельных итальянских регионов. Тут еда по пьемонтским мотивам — цыпленок качо-э-пепе со сморчками, ризотто на красном вине, равиоли пьемонтезе, ломтики воздушной обжаренной поленты с пармезаном, а еще — мясные деликатесы, которые шеф делает сам, они исчезают с тарелки мгновенно и создают иллюзию ужина после прогулки по итальянским виноградникам.
Мясницкая ул., 14/2, стр. 1
Le сarre
Очень личный проект Эрика Ле Прово, одного из важнейших шефов Москвы, основавшего такие иконы высокой французской кухни начала нулевых, как Le Duc и Carre Blanc. На сей раз мэтр сделал место как бы для круга своих почитателей, получился спокойный слепок с парижского бистро с примкнувшей к нему кондитерской, где готовят лучший в городе луковый суп, улиток в чесночном масле, традиционный тартар с картофелем соте, а на витринах демонстрируют себя маслянистые круассаны и хрупкие меренги. Интрига в том, что Эрик старается максимально использовать российские продукты в канонических французских сюжетах, поэтому якутский муксун с соусом а-ла цитронель кажется остроумной находкой, а не моветоном. Атмосфера небольшого зала домашняя, как в семейной гостиной: например, полные солнца картины, его украшающие, — дело рук супруги Эрика.
Садовническая ул., 69
Onest
Небольшое светлое пространство на втором этаже над рестораном «Аист» Аркадий Новиков отдал на откуп своему ближайшему соратнику, Мирко Дзаго, итальянцу, давно переехавшему в Москву. Удивительно, сколь многое здесь уместилось в малом: и арт-объекты, и выверенный свет, и паста качо-э-пепе в сырной головке, и сливочная уха с профитролями. Генеральная идея — искать вдохновение на стыке русской и итальянской традиций — достигает кульминации в авторском сете из 13 подач (если считать комплименты), где шеф встречает «хлебом-солью», в процессе иронизирует над своей нелюбовью к каше и любовью русских к запеканкам, сосискам и пюре и провожает итальянскими блинами креспелле. При этом ни одно блюдо не похоже на то, что вы, прочитав меню, ожидаете увидеть на тарелке.
Малая Бронная, 8, стр. 1
«Brasserie Кузнецкий мост»
Клуб в начале нулевых, потом чопорный французский ресторан, необистро — и вот, наконец, под крылом у Аркадия Новикова «Кузнецкий мост» снова живет свою лучшую жизнь. Вместо барочной лепнины — авангардные плафоны, колонны одеты в корсеты в духе Ричарда Серры, из-за витринных окон кажется, что и сам исторический особняк принарядился и помолодел. Бренд-шеф Игорь Корнев проповедует ту же легкость бытия: проводит ремастеринг традиционных французских рецептов, при этом обходя очевидные московские клише. Не пропустите богатый нисуаз с печеным перцем, нежнейший риет из копченого лосося и маскарпоне, петуха в вине, томленного до такой мягкости, что можно есть ложкой, — это ровно та еда, которую ожидаешь в подобной обстановке. Отдельная песня — десерты, от которых невольно расплываешься в улыбке: есть, например, шу с клубникой, напоминающее бургер, и пухлое суфле из кислых яблок, которое при подаче заправляют ванильным соусом, — все очень подомашнему, но вкус незабываемый.
Ул. Кузнецкий мост, 6/3, стр. 3
Carniceria Vino
Энергетически насыщенный мясной ресторан «как в Аргентине», где распятые на гриле-асадоре куски туши и свисающие с потолка окорока цепляют не меньше, чем красные розы на каждом столе и богатый винный погреб с целой главой мальбеков и редкой биодинамикой из Патагонии. Интерьер вызывает стойкое ощущение тайного подвала заправил мясного рынка, где готовят самые лакомые куски исключительно для себя и для своих. Тем более, попасть в ресторан можно только через пекарню Masa Madre того же Дениса Бобкова, который планомерно населяет подвалы Солянки своими заведениями. Кухня в руках Романа Палкина, а среди его хитов — телячьи ребра медленного томления, эмпанада с томленой говядиной и щедро наструганное карпаччо. Но если хотите расширить восприятие мясной кухни, рекомендуем полукилограммовый стриплойн «старая корова», который предварительно проводит 60 дней в камере сухого вызревания. Концентрированный привкус гемоглобина — неотъемлемая составляющая обаяния этого брутального мяса, в котором «дышат почва и судьба».
Ул. Солянка, 1/2, стр. 1
Björn
Ресторан устойчивой гастрономии и первый проект zero waste в России. С легкой руки шефов Андрея Федосеева и Владимира Молчанова, людей ищущих и умеющих вовлечь в искания других, здесь постоянно что-то происходит: то вечер размышлений на тему скандинавской кухни под сморреброды, шведские фрикадельки и булочки, то недели глекка и «вшивых кофт» зимой и выездные «Дикие ужины» летом. И сет ребята меняют с завидной регулярностью два раза в год, недавний называется «Ландшафт» и воспроизводит биосферу леса, моря, огорода и речного дна. Впечатление такое, что каждый раз шефы стараются превзойти себя в сложных техниках и философской глубине подач, и от этого приходить в Björn все интереснее.
Пятницкая ул., 3/4, стр. 1
Mume
Азиатский ресторан с драгоценным интерьером, отделанным мрамором и ониксом, и шеф-поваром Джэки Ву, который до приезда в Москву успел поработать в азиатских ресторанах со звездами «Мишлен», вроде гонконгских Duddell’s и Gold Coast Hotel. В Mume шеф делает упор на китайскую кухню в ее гонконгском варианте, добавляя к ней уместные европейские детали. На практике это означает, что димсамы могут быть со сморчками и свеклой, а суп из акульих плавников — с тыквой. Утка по-пекински, впрочем, сделана канонически и подается в специальном сете в трех состояниях: утиное мясо, кожа на тостах и обжаренный фарш. Можно роскошно завершить неделю, если пойти на воскресный гонконгский бранч, который предлагает на выбор 20 хитовых блюд ресторана: хрустящие баклажаны бей фенг тонг, рисовая лапша с крабом и трепанги с креветками — все в списке. Бонус — вид с высоты 333 метров над уровнем земли.
Пресненская наб., 12, Башня «Федерация»
Trompette bistro
Марсельский уголок (в прямом смысле — бистро на углу) между ресторанными кластерами на Трубной и Сретенкой. Почти киношная детализация интерьера с порога задает верный тон: зеркала, темные диваны, круглые столики и стулья винтажного вида — получилась камерная и очень эстетская история. Публика настолько молодая и приятная, что кажется специально приглашенной для оживления декораций массовкой. Сегодня кухню возглавляет Марсель Хамитов — шеф с сильной школой Петербурга и Москвы, за плечами которого Atelier Tapas&Bar, Saro, Oltemare, Smoke BBQ и LUWO. Его стиль строится вокруг comfort food, точной техники и эмоциональной подачи. Юноши в стильных плащах и девушки с собачками заказывают по утрам «Завтрак La Trompette» с курицей на вертеле, взбитым маслом, козьим сыром, картофелем со сметаной и эстрагоном, яйцом с fleur de sel и тартином. А вечерами пьют за баром мимозу Василия Жеглова (он ставил в бистро коктейльную карту) с солоноватыми мадленками.
Трубная ул. 26, корп. 1
Jun
Гастрономическое пространство, где во главе угла стоит философия омакасе. Концепция меню лаконична и прекрасна: сезонность, чистота вкуса, гармония еды и пространства. Хороши и продукты: если тунец — то самолетом с рынка Цукидзи, если васаби — то собственноручно натертое шефом на специальной терке из акульей кожи, если вагю — то чистокровно японское, из провинции Кобе. Попробуйте нигири кинмедай с лососем, сашими мориавасэ и хосомаки торо из филе нижней части брюшка тунца — погружение в самые глубины японской культуры еды страшно увлекательно. Суши, кстати, официанты предлагают (и даже настаивают) есть прямо руками, как делают сами японцы.
Большая Никитская, 24/1, стр. 6
Loona
Итальянский ресторан Антона Пинского, Артема Лосева и Виталия Истомина, расположенный в живописном особняке XIX века. На первом этаже — огромная открытая кухня, на которой пыхтит испанская дровяная печь Loona, которая и дала имя заведению. Наверху — колонны, камин и бесконечные винные шкафы. В меню — местами классика, местами ее умеренная адаптация, а местами — и пицца на цветной капусте вместо теста. Это и есть узнаваемый стиль шефского дуэта Истомина — Лосева, для которых заданная национальность ресторана не отменяет гастрономических фантазий. Чтобы убедиться, что чудят шефы талантливо, берите две версии качо-э-пепе: абсолютно базовую, с пекорино, перцем и домашними фарфалле, и переиначенную в пиццу — с бурратой, трюфелем и тем самым тестом из капусты. А на десерт — миндальные тортеллини Dulche de leche. Блюдо-обманка в меню со дня открытия, но производит вау-эффект: пельмешки слеплены из тончайшего слоя миндального марципана, внутри — тягучая нуга, а рядом крем из сметаны.
Тверской б-р, 24, стр. 1
«Рыба мечты»
Ресторан в кирпичном особняке XIX века, где, по слухам, когда-то располагались погреба водочного короля Смирнова. На впечатление работает и сводчатый зал, который кажется бесконечным, и проецируемые на стены сцены вылова какого-нибудь диковинного марлина. Морепродукты и рыба доставляются напрямую с Дальнего Востока в ежедневном режиме. Камчатского краба, анадару и спизулу можно заказать живьем. Тунец, лосось и хамачи превращаются в крудо, тартары, суши и гунканы. Устрицы живут в аквариуме, морских ежей возят самолетами. Казалось бы, при таком изобилии роль шефа Александра Селезнева легко свести к простому «только не испорть», между тем меню изобилует авторскими блюдами, где морепродуктам назначены необычные роли. Эклер с паштетом из краба и щучьей икрой, хумус с креветками и лепешкой роти, запеченные улитки в 5 вкусах (от ярко-травянистого до огненно-острого), сало из палтуса и плавники ската, приготовленные на итальянский манер с каперсами и лимонным соусом — то, что здесь обязательно нужно попробовать.
Садовническая ул., 57, стр. 1
Pomme Vеrte
Ресторан-сидрерия Сергея Гаспарова, который уверенно заселяет своими проектами Пятницкую улицу. Концепция пляшет от винтажного пресса для яблок, который привезли с нормандской фермы и установили в интерьере. Сидров в карте — около 200 наименований, а кухня уверенно движется в сторону Ла-Манша. Шеф Ренат Царицанский раскручивает увлекательную, но мало до сих пор представленную в Москве тему, которую можно назвать «французский нордик»: нам она близка своей любовью к тушеному мясу и большим пирогам, так смешение российских и нормандских вкусов в меню выглядит логично. Особенно показательны пате ан крут с мочеными огурцами, воздушный пирог питивье с томленой говядиной и соусом демиглас с черносливом, тартар с бородинскими гренками и котлета де-воляй. Рустикальный амбьянс дополняют горячие багеты и деревенские буханки на закваске, которые поступают на кухню из соседней пекарни Loave от того же холдинга.
Пятницкая ул., 22, стр.1
«Интеллигенция 2.0»
«Бар для друзей-хипстеров» (как представлялась «Интеллигенция» в начале карьеры) повзрослел, остепенился и открыл новую главу: вместо граффити и живописного недоремонта — статусное дерево, натуральные ткани и точно выставленное освещение, вместо стандартных барных закусок — «интеллектуальная» кухня Александра Галузы, переехавшего из Петербурга. Теперь вечер можно провести и потише: например, за стойкой Chef’s table, где шеф лично презентует сет избранных блюд на компанию максимум из 6 человек. Или заглянуть на ужин с питерскими шефами-гастролерами, которые наведываются в «Интеллигенцию» на регулярной основе. Что касается основного меню, изменения кардинальны: сам Галуза характеризует свой стиль как «петербургский casual dining с азиатским умами». Смело берите карпаччо из стриплойна с угольным маслом, веллингтон с форелью и сливочным мисо, буррату с помидорами и виноградом. А к вину — фирменные битые оливки.
Ул. Александар Солженицина, 17, стр. 1
Osteria Osso
Итальянский ресторан от Lucky Group с локальным уклоном — меню сосредоточено на вкусах Эмилии-Романьи, а это и мортаделла, и рагу болоньезе, и моденский уксус, и пармская ветчина. Готовят два итальянских шефа — Эмануэле Поллини и Маттео Лаи, которые сами родом оттуда, и рецепты, знакомые с детства, легли в основу их совместного меню. Но если слова народные, то музыка, вернее, интерпретация, — авторская: тигровые креветки с цитрусами, тальерини аль буро с пармезаном, обожженная панакотта и пицца на ультратонком тесте, все это элементы поварского почерка. По коктейльной карте можно изучать достопримечательности всей Италии: миланский Порто-Нуова или подводный парк Gaiola стали названиями фирменных миксов.
Большая Грузинская, 69
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