28 лучших авторских ресторанов Москвы 2026

Copen 57

Редкий ресторан на Патриарших, где тебе рады даже ненаряженному: подчеркнутая функциональность в духе скандинавского модернизма (это когда много дерева, керамики, света и стулья, как из дедушкиной квартиры) и кухня, сосредоточенная на локальности и фермерских продуктах. Концептуально за еду отвечает Александр Пименов, бренд-шеф петербургского Animals, в свое время стажировавшийся в копенгагенском Relæ, а заправляет кухней Денис Савотеев, прошедший школу мнацакановской «Пробки». Из нордика они берут не суровость, а, скорее, умение создать уют и радоваться малому: морская форель сочетается с обжаренной капустой и пореем, сморреброды — с селедкой и яблоком, карпаччо из сельдерея со сметаной из кешью, а мадленки подаются с киселем и ванильным мороженым. Показательно, что не раз в меню повторяется слово «скордалия», то есть полусоус-полупюре из картошки (а тут еще и из свеклы) с чесноком и зеленью. Вроде бы совсем непарадная еда, но хочется собрать с тарелки хлебом до последней капли.

Малый Козихинский пер., 10, стр. 1