12 главных гастрономических открытий Москвы 2026

Rusty Rat & Pizza

«Пиццерия у рыжей крысы» — итальянский ресторан от команды Underdog. Идея в том, чтобы готовить не так, как в самой Италии, а так, как готовят итальянцы в Бруклине. Стилизация безупречна: колоритная подворотня, кафель как в старых нью-йоркских закусочных, винтажный шрифт на вывеске, банки с сардинами на входе, но главное — еда, если вы представили лопающуюся от соуса пасту в «Клане Сопрано», вы мыслите в верном направлении. Гигантский (без шуток) сэндвич с пастрами, картофель фри с пармезаном, щедрый цезарь и истекающие начинкой трюфельные аранчини выглядят так, словно на кухне и вправду орудует кто-то с бруклинским акцентом и итальянскими корнями. Тесто для пиццы ферментируют, как положено, минимум 48 часов, к краешкам, как принято в Москве, дают особый соус, но дальше — сплошная отсебятина: рядом с карбонарой и маргаритой стоит диковинная пицца с китайским соусом лао ган ма, как напоминание, что мы в самом мультинациональном городе мира. В коктейльной карте тоже много прекрасного хулиганства — например, маргарита с кокосом или олд-фэшн на дистилляте копченого персика.

Большой Черкасский пер., 13, стр.4