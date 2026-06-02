Игорь Гришечкин, шеф ресторана «Машенька»: в Москве я продолжаю путь, начатый в Петербурге

Гастрономический кубик Рубика и пасхалки в меню

Большинство фуди помнит Гришечкина как шефа-визуала, регулярно удивляющего публику блюдами-аттракционами. Его хиты «Завтрак туриста», «Кококорн», «Свинья-копилка» невозможно было вывести из меню, а «Мамин любимый цветок» породил целое движение «цветочников», людей, которые со всей страны приезжали в Петербург лишь ради этого десерта. Но помимо эффектных подач, Игорь одним из первых в России начал бескомпромиссно работать с локальными продуктами. А еще рассказывать про них увлекательные истории, задолго до тренда на ресторанный сторителлинг. Все это уже часть истории, но эта тема не живет лишь прошлым.

«В самом начале для меня очень важны были ролевые модели знаменитых шефов, на которые я равнялся, с которых брал пример, чьи идеи вдохновляли меня на создание собственных блюд. Но постепенно вырос из этого, нашел свой определенный стиль и стараюсь его придерживаться. Раньше рождение нового блюда было для меня необыкновенным событием, я мог легенду рассказать, почему такая презентация, почему такие ингредиенты. Сейчас все стало проще, лаконичнее, спокойнее. В первую очередь, я сосредоточен на вкусе. Это, наверное, и есть зрелость. Хотя какие-то «фишечки» все равно будут, от них никуда не деться, это часть моей гастрономической ДНК. Вот крем-брюле «Машенька» — это такая пасхалка для тех, кто помнит мои прошлые проекты, вариация десерта «Камея» в Cococouture. Или картофельные пончики с икрой — отсылка к нашим легендарным петербургским пышкам. За годы работы шефом у меня уже сформировалась обширная база вкусов, наработанных идей, техник. Не все из них были до конца реализованы. Например, «Голубчики» я придумал еще в Bio my Bio, но тогда они были чуть проще и не особо выстрелили. Сей - час я доработал блюдо и по вкусу, и по ингредиентам, и по подаче, и оно стало одним из главных хитов в «Машеньке». В Москве я продолжаю путь, начатый в Петербурге. На кухне у меня нет ни авокадо, ни каких-то экзотических продуктов, которые не растут на территории России. 90 процентов того, из чего мы готовим, — наше, и я считаю, что это один из главных показателей аутентичности национальной кухни.

Вообще гастрономия чем-то похожа на кубик Рубика. У тебя есть набор определенных продуктов, и ты крутишь-вертишь их из года в год, чтобы получить новые комбинации. За это я и обожаю профессию повара. Каждый раз, даже незначительно меняя что-то, ты получаешь разные результаты. Бесконечный процесс, и это классно!»