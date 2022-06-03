Наполеон из мацы, 7 видов оливье и завтраки от Анастасии Мироновой: ресторанный дайджест

Фестиваль оливье в Petrov-Vodkin

Мы всецело выступаем за то, чтобы про оливье вспоминали не только в декабре и январе. Поэтому благодарны ресторану, который пропагандирует тапасы по-русски, что решил устроить фестиваль, чествующий любимый салат. До конца июня можно заказать сет, состоящий из маленькой бутылки игристого и семи тарталеток с разными видами традиционного новогоднего блюда: с говяжьим языком, докторской колбасой, крабом и даже с миногой.