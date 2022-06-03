Наполеон из мацы, 7 видов оливье и завтраки от Анастасии Мироновой: ресторанный дайджест

Фестиваль фамильной итальянской кухни, 7 видов оливье и завтраки от Анастасии Мироновой. «Собака.ru» подготовила традиционный ресторанный дайджест — что и где есть в Петербурге.
Завтрак от Анастасии Мироновой в кафе Aster
Создательница выдающихся онлайн-фитнес-курсов My Mission и косметического бренда Predubezhdai до 30 июня будет кормить нас не просто завтраками в кафе Aster, но самыми любимыми блюдами из детства: сосиской в тесте, глазуньей с докторской колбасой и бутербродом с черносмородиновым вареньем. Вместо компота — «Тархун».
|ул. Маяковского, 23/6
Файн-дайнинг и ЗОЖ ресторана Roze&Dance
Следующий свой летний променад осуществите к площади Белинского, здесь неподалеку открылся ресторан, кухню которого возглавила Ульяна Суздалкина, шеф московского ресторана Pavilion, рекомендованного гидом Michelin. Основное правило — пить розовое шампанское и игристое (160 этикеток!) вприкуску с ЗОЖ-блюдами с большим количеством зелени, рыбы и морепродуктов, сдобренных легкими заправками. Нельму подают с овощным французским соусом вьерж, а сибас с черным чесноком — с соусом-эмульсией на основе оливкового масла. 11 июня, в день официального открытия, Ульяна планирует готовить сет из 8 подач под выступление группы «Непара».
|Инженерная ул., 13
Июньское меню à la carte ресторана ЕМ
Олеся Дробот поёт оду сезонному и локальному теперь еще и в режиме а-ля карт. В июньском меню лосось встречается с клубникой, скумбрия со сморчками, а из редьки и кольраби получается очень симпатичное карпаччо.
|наб. реки Мойки, 84
Совместный бранч бистро «Футура» и «На Вина»
Добрососедство Петроградской стороны демонстрируют самые передовые проекты Аптекарского острова. На «Винном складе» 5 июня с 15 часов нас всех ждут на бранч: будут бриоши с морепродуктами и глазуньей, спаржа с яйцами и голландским соусом, ножка цыплёнка с печёным картофелем и арсенал бокалов и бутылок.
|Инструментальная 3В
Гастроли кафе «Мечтатели» в Arka
5 июня пройдёт ещё один гастрольный бранч. В бывшем кабинете Аркадия Райкина на Большой Конюшенной с 10 до 16 будут разлетаться круассаны из собственной пекарни «Мечтателей» с вяленой олениной и черемшой, сэндвичи на фирменном гречневом тартине с кремом из баклажана и соусом тоннато.
|ул. Большая Конюшенная, 27
День рождения Self Edge Japanese
Всю пятницу угощают раритетным саке и игристым в честь своего дня рождения, а в 21.30 начнут вечеринку с диджеями по случаю открытия вечернего бара Self Edge Izakaya bar. Будут коктейли, спешл от шефа, ежи, устрицы, а в конце команда разыграет целого краба с Дальнего Востока.
|ул. Радищева, 34
Кинопоказы в кофейне Addict
Каждый четверг в 19 часов в кофейне устраивают кинопоказы. Вход абсолютно свободный, нужно заранее забронировать место в аккаунте заведения в запрещённой социальной сети, а к просмотру заказать себе блюдо и напиток.
|Малый пр. П.С., 82
Guilty pleasure в «Бекицер»
Оплот стабильности (настолько здесь всегда хорошо и быстро) в самом конце улицы Рубинштейна. Сюда идём пробовать фирменный наполеон из мацы с прослойкой из заварного крема. Есть можно руками!
|ул. Рубинштейна, 40/11
Фестиваль Nativa в ресторане Probka
9 июня случится рестарт фестиваля фамильной кухни с заглавным пиццайоло всех проектов Probka Family Мануэлем Сурачи (родом из Калабрии на юге Италии). По рецептам свой семьи шеф будет готовить домашнюю пасту строццапрети с рагу из кабана, канелони с фисташковым соусом бешамель и копченой скаморцей и сорбет Aperol Spritz. Начало вечера в 19.
|Зоологический пер., 2-4
Фестиваль оливье в Petrov-Vodkin
Мы всецело выступаем за то, чтобы про оливье вспоминали не только в декабре и январе. Поэтому благодарны ресторану, который пропагандирует тапасы по-русски, что решил устроить фестиваль, чествующий любимый салат. До конца июня можно заказать сет, состоящий из маленькой бутылки игристого и семи тарталеток с разными видами традиционного новогоднего блюда: с говяжьим языком, докторской колбасой, крабом и даже с миногой.
|Адмиралтейский проспект, 6
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