15 главных ресторанных открытий августа в Петербурге

Pasto Fresco

В ярко-бирюзовых стенах на углу Ленина и Б. Пушкарской на кухне заявлено сразу двое итальянцев: Маурицио Пекколо (известный по столичному проекту Eataly и в Петербурге — по школе Swissam и ресторану Amo Cucinare) и Ренато Пинелли. Две дюжины вариантов пиццы, включая с бураттой и чимичурри и пиццу-карбонара, и одиннадцать вариантов пасты, включая тортеллони с треской.