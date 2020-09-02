Специально для «Собака.ru» Анна Коварская собрала новые кафе и рестораны, появившиеся в городе за последний месяц лета. Устричный двор-пляж в особняке 19 века, ньокки от Дмитрия Блинова, самый экологичный проект Матильды Шнуровой и и ресторан сразу с двумя шефами-итальянцами.
15 главных ресторанных открытий августа в Петербурге
Bio my Bio
Самый экологичный проект Матильды Шнуровой при отеле SO/ Sofitel St. Petersburg на Вознесенском проспекте. Healthy-еда от француза Режиса Тригеля, работы из мастерских Мариинки и самые дерзкие интерьеры от DA Bureau; Алиса из Страны чудес отдыхает.
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Mama Fugu
Третий и самый молодежный проект тандема Дмитрий Богачев & Эльдар Мурадов на Большой Морской. Заявляют Bao & noodle bar, выдают джанкфуд в лучших традициях жанра: пянсе с корейской морковкой, бао со свиным животом, рамен со свиными ушами и растушенный говяжий хвост.
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Anna’s Secret Garden
Ребрендинг и эффектный ремонт Grun Cafe на Севкабеле в связи со сменой нового собственника Анны Семак. Главный веган города Вика Мосина на шефском посту, банановое дерево, еда без сахара, глютена и ингредиентов животного происхождения и боулы-конструкторы — forever.
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Arka Room
Бывшую гостиную бара Arka сделали отдельным рестораном; говорят, когда-то здесь располагался кабинет Аркадия Райкина. Безмятежное место на Большой Конюшенной с исторической лепниной, камином и затейливой едой — тунец с облепихой, равиоли с цветной капустой, ньокки из батата со страчателлой.
«12»
Авторская кухня от шефа-повара Михаила Кучма напротив метро «Чкаловская». Фишка камерной обстановки: портреты двенадцати гастрономических гуру от Эскофье до Блюменталя.
Bolla
Демократичная пиццерия от создателей грузинской сети «Каха бар» на Садовой между Невским и Итальянской. Пицца с ежевикой или пицца с брокколи и соусом том ям — что выбираете вы?
12
Устричный двор-пляж «12» в пространстве «Третье место» в стенах исторического дворца Лопухиных и Нарышкиных середины 19 века на Литейном проспекте, 62. Интерьер от DA bureau, за еду отвечает Oysters by Cake – сайд-проект кафе Cake&Breakfast: морепродукты из Севастополя и игристое по гуманным ценам.
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Pasto Fresco
В ярко-бирюзовых стенах на углу Ленина и Б. Пушкарской на кухне заявлено сразу двое итальянцев: Маурицио Пекколо (известный по столичному проекту Eataly и в Петербурге — по школе Swissam и ресторану Amo Cucinare) и Ренато Пинелли. Две дюжины вариантов пиццы, включая с бураттой и чимичурри и пиццу-карбонара, и одиннадцать вариантов пасты, включая тортеллони с треской.
«Вини, пани и салями»
Маленькое проитальянское бистро на Б. Конюшенной от ресторатора Эльдара Кабирова. Все о горячем тесте, на котором стоит мир: пани с салями, пануццо со шпинатом, вини — ну вы догадались.
Ателье pasta&bar
Основатели Italy Group Миша Соколов и Тимур Дмитриев и блогер Александр Сысоев запустили совместный проект по адресу Фонтанка, 30, — Ателье pasta&bar. В эстетике места полуразрушенный потолок, винтажная мебель, бокалы ручной работы и итальянская еда в современном прочтении.
Super Potato
Ньокки-бар Super Potato — так теперь зовется корнер авторства Дмитрия Блинова и его команды Duoband на Василеостровском рынке. Титульный продукт — итальянские картофельные клецки, в начинках — карбонара, болоньезе, утка конфи и пармезаном, трюфельные с грибами.
Georgiani
Миниатюрное грузинское бистро от гастроэнтузиаста-ресторатора Анри Бера на Чкаловском проспекте. В сдержанных декорациях от бюро Paum дают фирменную лодочку по-аджарски, тарелку разных пхали с сулугуни, мчади и пхали, новаторские хинкали с креветками и лососем и торт от бабушки Мадонны.
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Бар «Луч»
Бар при Мальцевском рынке сразу от трех команд: бар Warszawa, «СупВино» на Казанской и «Общество чистых тарелок». Два десятка побокальных вин, сидр из Страны Басков и диджей-сеты по уикендам.
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Gitano
Очередная реинкарнация «Бегемота» на Садовой улице от GP: местом занялся сын Вадима Лапина — Марк. Работают с трех дня, дают индийскую и ближневосточную кухню, обещают танцы.
Chang
Большой двухэтажный ресторан от Che Group в двух шагах от Парка Победы. Азиатская еда, складное зонирование, вертикальное озеленение, много обезьян и слон в натуральную величину. Главная рекомендация: местный том ям.
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