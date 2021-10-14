Michelin представил первый гид по Москве. Звезды получили 9 ресторанов

Сегодня, 14 октября, в Москве в концертном зале «Зарядье» прошла церемония вручения звезд «Мишлен» ресторанам столицы. В первый гид вошло 69 заведений — «Собака.ru» публикует полный список.
Перед презентацией прошла пресс-конференция с Гвендалем Пулленек, международным директором гидов Michelin, заместителем мэра Москвы Натальей Сергуниной и руководителем федерального агентства по туризму Зариной Догузовой. «Всего 69 ресторанов, которые стали первой частью московского выпуска. Конечно, будут рестораны со звездами, но также будут и награды BIB Gourmand, что означает "хорошая еда за приемлемые деньги"», — поясняет Гвендаль. Их получили рестораны Bjorn, Sevicheria, Delicatessen, Erwin, Eva, Flor, Geraldine, Hibiki, «Казбек», Lucky Izakaya, «Рыбторг», Tilda, «Уголек», Uilliams, Vani.
45 мест Москвы рекомендованы гидом, но звезд не получили: 15 Kitchen Bar, «Аист», Alice At Kitchen, Artest, Assumes, Madre, Avocado Queen, Bolshoi, Buro Tsum, Butler «Пушкин», «ЦДЛ», «Чемодан», «Корнер Кафе», Baccarat Crystal Room, «Барбарис», «Эларджи», «Экспедиция», «Фаренгейт», Grace, «Живаго», Hands, Hedonist, La Maree, Margarita Bistro, Mos Mushrooms, «Натахтари», Lvl, Parisienne, Pavilion, Peshi, Pinch, Regent, Riesling Boyz, Semifreddo, «Северяне», «Техникум», «Ухват», «Волна», Wine and Crab, Wine Religion.
Зеленые звезды за ответственное потребление получили Biologie (Екатерина Алехина), Twins Garden (братья Березуцкие), Bjorn (Никита Подерягин).
Номинация Young Chief Award достается Никите Подерягину из ресторана северной кухни Bjorn, а номинация Service Award (за обслуживание) получает Виталий Филонов из Twins Garden.
1 звезду присудили 7 ресторанам Москвы:
- Selfie — Анатолий Казаков (White Rabbit Family;
- «Белуга» — Евгений Викентьев («Рестораны Раппопорта»);
- Grand Cru — Дэвид Эммерле;
- White Rabbit — Владимир Мухин;
- Biologie — Екатерина Алехина;
- «Сахалин» — Алексей Когай;
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Savva — Андрей Шмаков (Novikov Group).
2 звезды получили:
- ArtEst — Артем Естафьев (Novikov Group);
- Twins Garden — Иван и Сергей Березуцкие.
Глен Баллис, Александр Раппопорт, Александр Сысоев на церемонии награждения
Считается, что наивысшая оценка Michelin — три звезды. Ради такого заведения стоит специально приехать в город. Двумя звездами отмечают рестораны, ради которых нужно изменить или отклониться от маршрута, а одна звезда гарантирует высококлассные блюда. Кроме звезд существуют и другие отметки:
- BIB Gourmand — облизывающийся «бибендум» — хорошая еда по демократичной цене;
- Тарелка — достойный, но не очень дешевый ресторан, который немного не дотягивает до звезды;
- Зеленый клевер — новая оценка sustainable-ресторанов, которые пропагандируют ответственное потребление;
- Перекрещенные ложки и вилки — отметка, которая свидетельствует об атмосфере и сервисе. Существуют красные (более престижные) и черные. Чем больше вилок, тем лучше ресторан.
Россия стала 33-й страной, в которой выпускается гид, а Москва — пока единственным городом СНГ с проектами, отмеченными звездами.
Ресторанный гид Michelin уже 120 лет считается самым уважаемым и популярным рейтингом в мире. Звезду получают заведения с отменной кухней. Три отметки даются лучшим ресторанам, в которых есть авторское меню, разработанное потомственными шеф-поварами. «Собака.ru» рассказывает историю старейшего гида и поясняет, что означает его приход в Россию.
Напомним, что 5 октября в бельгийском Антверпене прошла церемония награждения The World's 50 Best Restaurants 2021. Рестораны White Rabbit и Twins Garden попали в число 50 лучших в мире (25 и 30 место соответственно).
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