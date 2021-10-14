Michelin представил первый гид по Москве. Звезды получили 9 ресторанов

Считается, что наивысшая оценка Michelin — три звезды. Ради такого заведения стоит специально приехать в город. Двумя звездами отмечают рестораны, ради которых нужно изменить или отклониться от маршрута, а одна звезда гарантирует высококлассные блюда. Кроме звезд существуют и другие отметки:

BIB Gourmand — облизывающийся «бибендум» — хорошая еда по демократичной цене;

Тарелка — достойный, но не очень дешевый ресторан, который немного не дотягивает до звезды;

Зеленый клевер — новая оценка sustainable-ресторанов, которые пропагандируют ответственное потребление;

Перекрещенные ложки и вилки — отметка, которая свидетельствует об атмосфере и сервисе. Существуют красные (более престижные) и черные. Чем больше вилок, тем лучше ресторан.

Россия стала 33-й страной, в которой выпускается гид, а Москва — пока единственным городом СНГ с проектами, отмеченными звездами.

Ресторанный гид Michelin уже 120 лет считается самым уважаемым и популярным рейтингом в мире. Звезду получают заведения с отменной кухней. Три отметки даются лучшим ресторанам, в которых есть авторское меню, разработанное потомственными шеф-поварами. «Собака.ru» рассказывает историю старейшего гида и поясняет, что означает его приход в Россию.

Напомним, что 5 октября в бельгийском Антверпене прошла церемония награждения The World's 50 Best Restaurants 2021. Рестораны White Rabbit и Twins Garden попали в число 50 лучших в мире (25 и 30 место соответственно).