Ресторанный дайджест: модная ЗОЖ-доставка, локальный «Биг Тейсти» и вино по себестоимости

«Собака.ru» запускает еженедельный ресторанный дайджест! Наша редакция решила поддерживать любимый рынок: рассказывать о гастрономических открытиях, а также новом, специальном и выгодном в заведениях города. Первый выпуск посвящен духоподъемным новостям петербургского общепита.
«Мечтатели»
Мечтатели Фонтанки вообще не унывают: запустили в продажу носки со сверхактуальным слоганом «запрещать запрещено», стали печь булочки со свежей черемшой, привезенной с Кавказа, и обновили свой сезонный сет (спойлер: в нем есть сельдь с яблоком и брюссельская капуста с риетом из угря).
|наб. Фонтанки, 11
Узнать подробнее
«Птицы»
В шоколадном ателье и кафе разливают интересные вина по закупочным ценам. Французский шенен блан, совиньон из деревни Пуци-Фюме и австрийское розе отдают по 300-320 рублей за бокал.
|
наб. канала Грибоедова, 96
Узнать подробнее
Oy! Bar
Каждое воскресенье в баре проводят в стиле total black. В пару к устрицам появляется темное разливное в замороженных пинтах, через проектор крутятся музыкальные концерты. «Блэк блэк сандэй»-меню включает тартар с хреновухой, кофе по-ирландски, чиаббату и патагонские креветки.
|ул. Ломоносова, 3
Узнать подробнее
Kuznyahouse
Традицию five o’clock tea вводят и на Новой Голландии. 11 видов изящных мини-десертов — по два каждого — подают на трехуровневой этажерке вместе с книгой «Алиса в Стране Чудес» Льюиса Кэролла. Мини-канле с карамелью, лимонные тарталетки, шоколадный финансье или фисташковый с белым шоколадом и матчей можно забрать с собой за 950 руб.
|наб. Адмиралтейского канала, 2
Узнать подробнее
Zelenoe Bistro
Внутри бистро до 10 апреля проходит выставка работ markapodmarkoi, посвященных переработке. Для создания каждого экспоната автор использовал картон, который долго собирала команда. Вторая коллаборация — с кофейней Hand Coffe на ул. Грибалевой, 7. До конца месяца здесь можно попробовать альтернативные сырники из тофу с бананами, арахисовой пастой и кокосовым кремом, а в заведении на Лесной — гриль-чиз с темпе из нута.
|Чайковского пр., 36
Узнать подробнее
Nothing Fancy
Соки, состав которых пока читаешь, уже чувствуешь себя здоровее, энерджи-шоты и ЗОЖ-боулы теперь можно заказать домой или в офис. Порции — те же, что и в кафе — насыщающие на добрую половину дня.
|ул. Социалистическая, 21
Узнать подробнее
Bacchus
В винный бар привезли папричную пасту! Как и положено, почти «санкционка» из Венгрии пересекала границу в чемодане. Достопримечательная паприка подается до 27 марта в составе запеченного баклажана с томлеными ребрами, а также с вином прямо из рук венгерского винодела Хорста Хуммеля.
|Караванная ул., 7
Узнать подробнее
Шеф-повар Николай Бобров
Paloma Cantina
30 марта в кантину приезжает Николай Бобров, один из наших любимых сибирских шеф-поваров. Он руководит кухней не только ресторана Tunguska (Красноярск), но и всех остальных заведений группы Berrywood Family. В Петербурге шеф даст закрытый ужин по традиционными рецептам коренных народов Енисейской Сибири. Сопровождать блюда будут напитки на водке от команды FollowTheRabbits (бары El Copitas, Tagliatella Caffe).
|Садовая ул., 8/7
Узнать подробнее
Chuck и Holy Ribs
Один из главных мясных шефов города Рома Рэдман запустил «чак-комбо» в память об ушедшем (не до конца) «Макдоналдсе». А-ля «Биг Тейсти», картошку фри и сырный соус выносят вместе с лимонно-кленовым коктейлем на бурбоне с колой. Набор стоит 666 рублей и будет доступен все выходные, после — только в Chuck в «Ситимолле».
|Гороховая, 41; Жуковского, 12
Узнать подробнее
Merula
Винный ресторан съезжает со второго этажа Доходного дома Палкина 19 века, переоткрытие будет по новому, пока секретному адресу, но «не менее крутому», как заверили представители заведения. В этот уик-энд команда ждет всех на прощальные бранчи и ужины.
|Невский пр., 47
Узнать подробнее
«ФУТУРА»
Новость почти не заметная, но очень приятная: любое российское вино теперь льют в бокал увеличенной до 150 мл порцией. Все остальное, как и прежде, по 125 мл.
|наб. Pеки Карповки, 5
Узнать подробнее
Комментарии (0)