Ресторанный дайджест: модная ЗОЖ-доставка, локальный «Биг Тейсти» и вино по себестоимости

Zelenoe Bistro

Внутри бистро до 10 апреля проходит выставка работ markapodmarkoi, посвященных переработке. Для создания каждого экспоната автор использовал картон, который долго собирала команда. Вторая коллаборация — с кофейней Hand Coffe на ул. Грибалевой, 7. До конца месяца здесь можно попробовать альтернативные сырники из тофу с бананами, арахисовой пастой и кокосовым кремом, а в заведении на Лесной — гриль-чиз с темпе из нута.