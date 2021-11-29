Знакомьтесь, лучшие ремесленники Петербурга — это они делают первоклассные крафтовые сыры, хлеб и костные бульоны

«Токсовская сидрерия»

Пионеры северо-западного сидроделия Константин Шмолдаев и Алексей Белецкий раздвигают его границы

В сидроделии Северо-Запада сейчас великая эпоха! Вокруг Петербурга сложился плотный костяк сидроделов-натуралистов — тут около половины всех сидрерий России. Первый сухой локальный сидр мы с командой сделали еще в 2012 году, одними из первых— и попали в яблочко: от пары ведер дошли до 200 000 литров в год. Индустрия у нас дружная, ежегодно в марте устраиваем День молодого сидра: приглашаем коллег из других регионов, пробуем новый урожай и самое интересное из винтажей.

Наш первый сорт и постоянный фронтмен — сухой: это лучшая судьба для кислых ингерманландских яблок! Его любят по всей России. Однако за свою историю мы с чем только не экспериментировали. Делали свекольный сидр и из копченых яблок, гибрид сидра и пива, в котором воду заменяет яблочный сок. Еще одно новшество для нас — полусладкий сидр, причем по традиционной технологии под названием «кивинг»: первые результаты уже радуют.

Летом 2020-го выстрелил наш сидровый петнат: метод его создания простой, почти дедовский — как у натурального шампанского. Сейчас у нас целая очередь из сидров в шампанских бутылках, винтажи 2019 и 2020 годов, мы придумали гибриды с вином и заготовили сезонные фрукты и ягоды для новых релизов.