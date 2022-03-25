Винный ресторан Merula съезжает из Дома Палкина на Невском проспекте

Винный ресторан Merula съезжает со второго этажа Доходного дома Палкина 19 века на Невском пр, 47. Заведение переоткроется по новому, пока секретному адресу. Последние три дня работы (с 25 по 27 марта) команда проведет Farewell Weekend: на гастроли приедут шеф-бартендер свежеоткрывшегося бара Sante, а также шеф Маруся Наумова («Миндаль», «МА»).
В воскресенье Merula будет работать на Невском пр., в последний раз. Оно располагалось на втором этаже, в пространствах, которые еще в 1874 году были заняты рестораном «Палкинъ», а после — кинотеатром «Титан» (на стене даже осталась табличка с премьеры фильма «Чапаев» в 1934 году).
Заключительные выходные команда проведет бодро: 26.03 шеф-бартендер Sante Виталий Северинов будет готовить коктейли из коллекции, посвященной фильмам Уэса Андерсона, а шеф-повар Маруся Наумова даст двухдневный бранч «Они никогда не встречались прежде…», в котором пхали, хачапури и цыпленок чкмерули сойдутся с биодинамическими и органическими винами.
Новый адрес представители заведения пока не раскрывают, но обещают, что это будет «не менее крутое» место.
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