Винный ресторан Merula съезжает из Дома Палкина на Невском проспекте

В воскресенье Merula будет работать на Невском пр., в последний раз. Оно располагалось на втором этаже, в пространствах, которые еще в 1874 году были заняты рестораном «Палкинъ», а после — кинотеатром «Титан» (на стене даже осталась табличка с премьеры фильма «Чапаев» в 1934 году).

Заключительные выходные команда проведет бодро: 26.03 шеф-бартендер Sante Виталий Северинов будет готовить коктейли из коллекции, посвященной фильмам Уэса Андерсона, а шеф-повар Маруся Наумова даст двухдневный бранч «Они никогда не встречались прежде…», в котором пхали, хачапури и цыпленок чкмерули сойдутся с биодинамическими и органическими винами.

Новый адрес представители заведения пока не раскрывают, но обещают, что это будет «не менее крутое» место.