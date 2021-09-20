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Что Где Есть

6 лучших новых баров Петербурга 2021 года

Редакция «Собака.ru» пристально следила за главными питейными открытиями года: дегустировала итальянские аперитивные коктейли, домашние настойки, крафтовое пиво и сухой мартини. Представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2021 в категории «Лучший новый бар». Посмотреть полный список участников и проголосовать можно здесь.

Bacchus

Винный бар создателей винотеки Vinofeel: Ольга Самсонова и Никита Рачинский сделали карту с понятной навигацией, удачно представленными российскими производителями и эксклюзивным лобби виноделен из Восточной Европы. Меню тоже необычное — от мятого горошка с соусом из трав до «кукурузотто» с креветкой.

Караванная ул., 7
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Dolphinwolf

Крафтовый бар уральских пивоваров Ostrovica посреди промзоны с розовым пляжным зонтом в зале и стойкой диджея из гигантского бабл-гама — настоящий постмодерн. И по части пивных релизов тоже — среди них вполне могут оказаться фисташковый айс-крим пэйл эль или сайзон с апельсиновым мармеладом.

Боровая ул., д. 21
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Oy! Bar

Устрицы, к ним — разнообразные виды коктейля мартини, белые вина и игристые (от зекта до петнатов) и эли со стаутами. Плюс паштеты, если хочется закусить плотнее, и принаряженная коктейльная классика. Этот идеальный формат бара открыла команда «Полутора комнат» — просто золотое сечение бытия и пития!

ул. Ломоносова, 3
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Tagliatella Caffe

Новый блокбастер барного семейства El Copitas — итальянский бар с полностью женским кастингом. В зале одни барледи, если не считать Олега: так зовут местную суперзвезду — фонтан с негрони. Вся коктейльная dolce vita — «Американо», «Милано Торино» и другие — на редких вермутах, биттерах и амаро родом с Апеннин.

Литейный пр., 61
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«Ипполит»

Неорюмочная, куда за блаженным состоянием Ипполита из «Иронии судьбы, или С легким паром!» приходят и студенты, и тусовочный бомонд. Льют домашние настойки (есть даже на белых грибах и оранжчелло — апельсиновая лимончелло), кормят по канону: пельмени, шпроты и прочее яйцо под майонезом сотоварищи.

Казанская ул., 26/27
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«Синичка»

Маленькая, но очень гордая птичка — рюмочная с БСЭ на полках и часами с кукушкой, печеночным тортом и бутербродом с килькой, настойками и массандровским портвейном. Особенного шарма добавляет близость «Ленфильма» — за соседнем столом точно кто-то будет в голос спорить о Балабанове.

Каменноостровский пр., 14
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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2021

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