6 лучших новых баров Петербурга 2021 года

«Ипполит»

Неорюмочная, куда за блаженным состоянием Ипполита из «Иронии судьбы, или С легким паром!» приходят и студенты, и тусовочный бомонд. Льют домашние настойки (есть даже на белых грибах и оранжчелло — апельсиновая лимончелло), кормят по канону: пельмени, шпроты и прочее яйцо под майонезом сотоварищи.