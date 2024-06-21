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Репортажи

Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Часть III

В «Лахта Центре» прошла XIX премия «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Мы награждали лауреатов и героев нашего июньского коллекционного номера в девяти номинациях, осваивали масштабную локацию (в которой мы были первые!), встречали потрясающий закат и налаживали новые межкультурные связи. Посмотрите на наших прекрасных гостей!

Полина Филоненко. Анита Фазли
Полина Филоненко, Анита Фазли
Максим Има. Григорий Моисеев
Максим Има, Григорий Моисеев
Сергей Макаров, Кирилл Соловейчик
Сергей Макаров, Кирилл Соловейчик
Мария Ван Малдерен

Мария Ван Малдерен

Влад Прахт, Анна Прахт
Анна Прахт, Влад Прахт
Мария Дементьева
Мария Дементьева
Влад Фурман. Неля Попова
Влад Фурман, Неля Попова 
Лена Голова
Лена Голова
Анна Амосова. Антон Газалов
Анна Амосова, Антон Газалов 
Надежда Третьякова

Надежда Третьякова

Вадим Брагилев, Сергей Брагилев. Ульяна Обрядина
Сергей Брагилев, Вадим Брагилев, Ульяна Обрядина
Виталий Пушницкий. Галина Линник
Виталий Пушницкий, Галина Линник
Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024
Мария Элькина, Александр Басалыгин
Александр Басалыгин, Мария Элькина
Артем Злобин. Пелагея Астафьева
Артем Злобин, Пелагея Астафьева
Светлана Соколова
Светлана Соколова
Екатерина Яценко. Андрей Мусихин

Андрей Мусихин

Марина Краснова, Александр Тоболь
Александр Тоболь, Марина Краснова
Анита Фазли

Анита Фазли

Ева Бартуле

Ева Бартуле

Жанна Галай

Жанна Галай

Алина Третьякова, Евгений Тимошинов

Алина Третьякова, Евгений Тимошинов

Юлдус Бахтиозина. Ольга Нежальских, Артём Мороз
Юлдус Бахтиозина, Ольга Нежальских, Артём Мороз
Федор Хиросигэ. со спутниками
Федор Хиросигэ, со спутниками
Екатерина Пономарева

Екатерина Пономарева

Ольга Гинзбург, Ник Брусковский
Ольга Гинзбург, Ник Брусковский
Наталья Кравцова, Анна Касьян

Наталья Кравцова, Анна Касьян

Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Часть I
Марина Шульц, Анна Зарубина
Марина Шульц, Анна Зарубина
Сергей Горошко
Сергей Горошко
Матвей Ларионенко
Матвей Ларионенко
Юра Питенин
Юра Питенин
Тиран Акопян

Тиран Акопян

Настя Соломеина
Настя Соломеина
Аксинья Петрова

Аксинья Петрова

Ольга Грига, Герман Курбанов

Ольга Грига, Герман Курбанов

Мила Разгуляева-Благонравова

Мила Разгуляева-Благонравова

Галина Линник, Илья Линник

Галина Линник, Илья Линник

Анжелика Смирнова, Сергей Дюкин, Вита Копосова

Анжелика Смирнова, Сергей Дюкин, Вита Копосова 

Анастасия Шевченко

Анастасия Шевченко

Людмила Фомичева. с первым журналом «ТОП50» в июне 2006
Людмила Фомичева, с первым журналом «ТОП50» в июне 2006
Toxi$
Toxi$
Кирилл Бакланов, Дарья Куприс, Александра Сливка, Роман Слуцкий

Кирилл Бакланов, Дарья Куприс, Александра Сливка, Роман Слуцкий

Алена Львова

Алена Львова

Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Часть II
Евгения Сероусова, Антон Рудзат
Евгения Сероусова, Антон Рудзат
Андрей Кочетков

Андрей Кочетков

Дарья Скаянская
Дарья Скаянская
Регина Балагутдинова

Регина Балагутдинова

Олег Ульянов

Олег Ульянов

Карина Крапива, Мария Швец

Карина Крапива, Мария Швец

Юлия Суслова

Юлия Суслова

Дмитрий Слушев

Дмитрий Слушев

Юлия Любомирова

Юлия Любомирова

Полина Любомирова

Полина Любомирова

Ася Любомирова

Ася Любомирова

Альбина Кильдигуллова, Элиза Савасина

Альбина Кильдигуллова, Элиза Савасина

Марина Леонова

Марина Леонова

Вероника Носкова

Вероника Носкова

Яна Окатова

Яна Окатова

Алена Зобова

Алена Зобова

Илона Лапшина

Илона Лапшина

Ольга Зелинская, Диана Акгаева

Ольга Зелинская, Диана Акгаева

Редакция «Собака.ru»

Редакция «Собака.ru»

Илья Куруч
Илья Куруч
Ольга Маки, Ксения Гощицкая, Антон Нечипоренко
Ксения Гощицкая, Ольга Маки, Антон Нечипоренко
Инна Анащенко, Роман Меркушин

Инна Анащенко, Роман Меркушин

Полина Сычёва

Полина Сычёва

Анастасия Cкиба, Кристина Тароева

Анастасия Cкиба, Кристина Тароева

Антон Падерин, Мария Ситник

Антон Падерин, Мария Ситник

Ольга Угарова

Ольга Угарова

Дмитрий Еропов

Дмитрий Еропов

Татьяна Зиза
Татьяна Зиза
Марат Богдалов
Марат Богдалов

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

Omoikiri — премиальный бренд сантехники, оборудования и аксессуаров для кухни

Ultima — бренд, объединяющий премиальные классы Yandex Go — Business, Premier, Élite и представительский минивэн Cruise

O′STIN – международный бренд стильной одежды для взрослых и детей

 

 

Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Ася Минеева, Дмитрий Колесов, Екатерина Делин, Евгений Миролюбов, Дмитрий Многолет, Екатерина Сенина, Денис Денисов

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Теги:
ТОП 50 2024 СПБ
Люди:
Федор Хиросигэ, Toxi$, Илья Куруч Анна Зарубина, Александр Басалыгин, Светлана Соколова , Антон Нечипоренко, Влад Фурман, Евгения Сероусова, Антон Рудзат, Марат Богдалов, Лена Голова, Влад Прахт, Анна Прахт, Артем Злобин, Дарья Скаянская, Вадим Брагилев, Сергей Брагилев, Настя Соломеина, Александр Тоболь, Анна Амосова, Юлдус Бахтиозина, Татьяна Зиза, Марина Краснова, Ольга Гинзбург, Екатерина Яценко, Сергей Горошко, Ксения Гощицкая, Ольга Маки, Максим Има, Кирилл Соловейчик, Мария Дементьева, Сергей Макаров, Ник Брусковский, Мария Элькина, Матвей Ларионенко, Марина Шульц, Юра Питенин, Людмила Фомичева, Виталий Пушницкий, Полина Филоненко

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