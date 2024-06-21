Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Часть III

В «Лахта Центре» прошла XIX премия «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Мы награждали лауреатов и героев нашего июньского коллекционного номера в девяти номинациях, осваивали масштабную локацию (в которой мы были первые!), встречали потрясающий закат и налаживали новые межкультурные связи. Посмотрите на наших прекрасных гостей!