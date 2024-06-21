Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Часть III

В «Лахта Центре» прошла XIX премия «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Мы награждали лауреатов и героев нашего июньского коллекционного номера в девяти номинациях, осваивали масштабную локацию (в которой мы были первые!), встречали потрясающий закат и налаживали новые межкультурные связи. Посмотрите на наших прекрасных гостей!
Мария Ван Малдерен
Надежда Третьякова
Андрей Мусихин
Анита Фазли
Ева Бартуле
Жанна Галай
Алина Третьякова, Евгений Тимошинов
Екатерина Пономарева
Наталья Кравцова, Анна Касьян
Тиран Акопян
Аксинья Петрова
Ольга Грига, Герман Курбанов
Мила Разгуляева-Благонравова
Галина Линник, Илья Линник
Анжелика Смирнова, Сергей Дюкин, Вита Копосова
Анастасия Шевченко
Кирилл Бакланов, Дарья Куприс, Александра Сливка, Роман Слуцкий
Алена Львова
Андрей Кочетков
Регина Балагутдинова
Олег Ульянов
Карина Крапива, Мария Швец
Юлия Суслова
Дмитрий Слушев
Юлия Любомирова
Полина Любомирова
Ася Любомирова
Альбина Кильдигуллова, Элиза Савасина
Марина Леонова
Вероника Носкова
Яна Окатова
Алена Зобова
Илона Лапшина
Ольга Зелинская, Диана Акгаева
Редакция «Собака.ru»
Инна Анащенко, Роман Меркушин
Полина Сычёва
Анастасия Cкиба, Кристина Тароева
Антон Падерин, Мария Ситник
Ольга Угарова
Дмитрий Еропов
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds
Газпромбанк — Официальный банк премии
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Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Ася Минеева, Дмитрий Колесов, Екатерина Делин, Евгений Миролюбов, Дмитрий Многолет, Екатерина Сенина, Денис Денисов
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