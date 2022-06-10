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Репортажи

Красная дорожка церемонии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022. Часть I

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В 2022 году главная городская премия прошла в 17-й раз, и редакция «Собака.ru» вновь выпустила коллекционный номер, посвященный героям премии «ТОП 50». В нем — интервью и дико красивые съемки председателя совета директоров группы «Севкабель» Александра Вознесенского, основателя института развития индустрии моды Beinopen Алексея Баженова, режиссера Анастасии Вебер, блогера Виктории Портфолио, актера Дмитрия Лысенкова, первого режиссера культовых «Смешариков» Дениса Чернова и многих других выдающихся петербуржцев.

Яна Милорадовская
Михаил Пиотровский, Борис Пиотровский
Покрас Лампас, Лина Журавель
Марк Лапин, Ксения Милюкова
Пётр Родионов, Мария Родионова
Виктория Портфолио
Екатерина Иванчикова
Инесса Гаевская, Александра Новоселова
Дмитрий Лысенков, Мария Зимина
Ксения Гощицкая

Игорь Горьков

Андрей Резников
Михаил Стацюк, На Михаиле: тотал-лук Boggi Milano

Наталья Рабощук

Михаил Стацюк, Марина Краснова, Александр Тоболь, Василий Баканов

Церемония «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» прошла в Актовом зале Новой Голландии — историческое пространство открылось после реставрации только в этом году. Каждый из 50-и участников наградного списка получил статуэтку из переработанного стекла, которую вручили главный редактор бренда «Собака.ru» Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк и директор отдела моды Ксения Гощицкая.

Смотрите фото всех лауреатов здесь.

Евгения Сероусова
Дмитрий Лысенков, Ирина Пономаренко
Юлдус Бахтиозина

Кирилл Рябов, Виктория Сафонова, Андрей Кагадеев

Алексей Герман-младший, Елена Окопная
Анастасия Контарович
Ольга Суркова
Роман Уваров, Ольга Крапивкина
Александра Глазкова
Светлана Гузь, Артем Гудченко
Эдгар Шабанов, Дмитрий Рожнов
Алена Мельникова
Алексей Фурсов, Мария Фурсова
Антон Рудзат, Виталий Аксенов-Шабловский, Людмила Аксёнова-Шабловская, Кристина Кокшарова

Екатерина Ключникова, Виктор Пашигоров

Виктория Сергеева, Надежда Третьякова

Градус веселья на стабильно высоком уровне весь вечер поддерживала компания Simple. Настроение создавали авторские коктейли от «Онегин», гастрономическое итальянское Prosecco Bruni, а также коктейли и вина от проекта «Большое Русское Вино». Фудпейрингом к напиткам стали закуски от Caramel Catering: риет из тунца, равиоли из свеклы, ростбиф с вяленым томатом и многое другое.

Ульяна Ким

Михаил Стацюк, Ольга Юдина, Екатерина Сираканян, Яна Милорадовская, Михаил Пиотровский, Денис Зыков, Алиса Тен, Анна Буданова, Юлия Гришаева, Андрей Ефимовский, Ксения Гощицкая

Ксения Дубяго
Руслан Гацалов, Амина Гацалова
Дарина Якунина, Олег Филиппов
Юра Питенин
Кристина Сасонко , Григорий Сасонко
Екатерина Галанова
Алена Феликсова
Дмитрий Голубев
Майя Забошта, Стелла Иванова
Марина Гисич, Ирина Пономаренко
Анастасия Климова
Полина Сидихина
Максим Петров
Мария Хорева, Софья Хорева

Саша Злобина

Евгений Колмыков, Вероника Шамонина, Вячеслав Шикулов

Сверкать и не сомневаться, как того требует Рената Литвинова, помог ювелирный бренд Parure Atelier. Параибы турмалина, исполнявшие сольную партию в колье весом почти 40 карат, дополнительно освещали наряды гостей.

Александр Секацкий

Виктория Портфолио, Никита Ефремов

Ирина Войнова

Максим Косьмин, Ксения Сидорина
Анна Озеркова

Анастасия Черкасова

Анна Вас, Иван Ланских

Нана Гвичия, Наталья Такманова 

Тигран Костан, Олег Ульрих

Дмитрий Вишнеев, Ксения Черемнова

Глеб Мокс, Леонтий Касаткин

Полина Строгая, Ник Касьяненко

Денис Попов

Мария Кингсли

Иван Трояновский, Лиза Трояновская

Татьяна Затравина

Алексей Глухов, Вика Салават
Ольга Маки, Антон Нечипоренко
Леонид Алексеев
Анатолий Бузинский
Вера Рейхет, Павел Игнатьев

Григорий Сосновский 

 
Сергей Бугаев-Африка
Марина Наумова
Ольга Профатило, Елизавета Зиновьева

Валерия Тихонова 

Юрий Синков, Наталья Рабощук, Никита Миронов

Андрей Коровко

Виктория Салават

Татьяна Неклюдова

Юлия Любомирова, Полина Любомирова, Ася Любомирова

Анастасия Чернобаева

Екатерина Сокальская

Александр Сергеенко, Екатерина Черн
Константин Бинкин, Дарья Свечникова
Мария Дризик

Максим Гамма, Елизавета Довгарь

Дмитрий Кузнецов, Яна Пума

Александр Малич
Елизавета Климко
Артем Балаев
Виталий Котов

Екатерина Пономарева

Марина Шульц
Елена Боброва
Никита Терсков, Валерия Ниренштейн
Дмитрий Попов
Екатерина Суменкова
Севиль Аскерова, Юлия Гарусова

Нина Квасняк

Полина Сидихина

Алёна Ристич, Виктория Баженичева 

Елизавета Замарина

Жанна Галай

Анна Улитина, Наталья Рабощук, Юлия Антипова 

Алина Есенина, Евгений Петров
Юлия Роженцева
Ирада Берг, Екатерина Тимофеева
Ольга Гинзбург, Ник Брусковский
Анна Лагойская
Анастасия Дианова, Олег Корчагин
Евгения Сероусова

Надежда Третьякова

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022:

 

БКС УЛЬТИМА — частную инвестиционную компанию фондового рынка в России

Ювелирный бренд Parure Atelier

Итальянский бренд мужской одежды Boggi Milano

Компанию Simple

Бренд NIKITA EFREMOV

 

Фото: Михаил Вильчук, Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет

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ТОП 50 2022 СПБ

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