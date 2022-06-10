Красная дорожка церемонии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022. Часть I

Градус веселья на стабильно высоком уровне весь вечер поддерживала компания Simple. Настроение создавали авторские коктейли от «Онегин», гастрономическое итальянское Prosecco Bruni, а также коктейли и вина от проекта «Большое Русское Вино». Фудпейрингом к напиткам стали закуски от Caramel Catering: риет из тунца, равиоли из свеклы, ростбиф с вяленым томатом и многое другое.