Красная дорожка церемонии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022. Часть I

В 2022 году главная городская премия прошла в 17-й раз, и редакция «Собака.ru» вновь выпустила коллекционный номер, посвященный героям премии «ТОП 50». В нем — интервью и дико красивые съемки председателя совета директоров группы «Севкабель» Александра Вознесенского, основателя института развития индустрии моды Beinopen Алексея Баженова, режиссера Анастасии Вебер, блогера Виктории Портфолио, актера Дмитрия Лысенкова, первого режиссера культовых «Смешариков» Дениса Чернова и многих других выдающихся петербуржцев.
Игорь Горьков
Наталья Рабощук
Церемония «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» прошла в Актовом зале Новой Голландии — историческое пространство открылось после реставрации только в этом году. Каждый из 50-и участников наградного списка получил статуэтку из переработанного стекла, которую вручили главный редактор бренда «Собака.ru» Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк и директор отдела моды Ксения Гощицкая.
Смотрите фото всех лауреатов здесь.
Кирилл Рябов, Виктория Сафонова, Андрей Кагадеев
Екатерина Ключникова, Виктор Пашигоров
Градус веселья на стабильно высоком уровне весь вечер поддерживала компания Simple. Настроение создавали авторские коктейли от «Онегин», гастрономическое итальянское Prosecco Bruni, а также коктейли и вина от проекта «Большое Русское Вино». Фудпейрингом к напиткам стали закуски от Caramel Catering: риет из тунца, равиоли из свеклы, ростбиф с вяленым томатом и многое другое.
Михаил Стацюк, Ольга Юдина, Екатерина Сираканян, Яна Милорадовская, Михаил Пиотровский, Денис Зыков, Алиса Тен, Анна Буданова, Юлия Гришаева, Андрей Ефимовский, Ксения Гощицкая
Саша Злобина
Евгений Колмыков, Вероника Шамонина, Вячеслав Шикулов
Сверкать и не сомневаться, как того требует Рената Литвинова, помог ювелирный бренд Parure Atelier. Параибы турмалина, исполнявшие сольную партию в колье весом почти 40 карат, дополнительно освещали наряды гостей.
Александр Секацкий
Ирина Войнова
Анастасия Черкасова
Нана Гвичия, Наталья Такманова
Тигран Костан, Олег Ульрих
Дмитрий Вишнеев, Ксения Черемнова
Полина Строгая, Ник Касьяненко
Мария Кингсли
Иван Трояновский, Лиза Трояновская
Татьяна Затравина
Григорий Сосновский
Валерия Тихонова
Юрий Синков, Наталья Рабощук, Никита Миронов
Виктория Салават
Юлия Любомирова, Полина Любомирова, Ася Любомирова
Анастасия Чернобаева
Екатерина Сокальская
Максим Гамма, Елизавета Довгарь
Дмитрий Кузнецов, Яна Пума
Екатерина Пономарева
Нина Квасняк
Алёна Ристич, Виктория Баженичева
Елизавета Замарина
Жанна Галай
Анна Улитина, Наталья Рабощук, Юлия Антипова
Надежда Третьякова
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022:
БКС УЛЬТИМА — частную инвестиционную компанию фондового рынка в России
Ювелирный бренд Parure Atelier
Итальянский бренд мужской одежды Boggi Milano
Компанию Simple
Бренд NIKITA EFREMOV
Фото: Михаил Вильчук, Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет
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