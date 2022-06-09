Все лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022

Награды получили все 50 номинантов — мы считаем победителем каждого из выдающихся петербуржцев. Они становятся лидерами фармотрасли и записывают рэп-хиты, шьют петербургский кутюр и ставят инклюзивные мюзиклы, собирают миллиарды просмотров в соцсетях и занимаются сохранением исторических дневников.

Награждали лауреатов памятными статуэтками и теплыми объятиями главные редакторы «Собака.ru» Яна Милорадовская и Михаил Стацюк, а также директор отдела моды Ксения Гощицкая.