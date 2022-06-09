Все лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022

«Собака.ru» в 17-й раз провела церемонию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»! В этом году мы наградили лауреатов в «Доме 12» на Новой Голландии. А если быть точными —1000-метровом зале, который 300 лет назад использовался Петром I для просушки корабельного бруса, а в 2022-м открылся после реставрации как площадка для концертов, кинопоказов, лекций и выставок.
Игорь Горьков
Награды получили все 50 номинантов — мы считаем победителем каждого из выдающихся петербуржцев. Они становятся лидерами фармотрасли и записывают рэп-хиты, шьют петербургский кутюр и ставят инклюзивные мюзиклы, собирают миллиарды просмотров в соцсетях и занимаются сохранением исторических дневников.
Награждали лауреатов памятными статуэтками и теплыми объятиями главные редакторы «Собака.ru» Яна Милорадовская и Михаил Стацюк, а также директор отдела моды Ксения Гощицкая.
Мария Тарнавская, Александр Вознесенский, Алексей Онацко, Евдокия Горбовская
Кирилл Заказчиков
Екатерина Попова, Елена Попова
Елена Грачева
Павел Чинарев
Екатерина Сокальская
Татьяна Затравина
Лауреатов номинации «Бизнес» поздравлял региональный директор «Компании БКС Ультима» Григорий Сосновский: из его рук награду получил гендиректор компании «Герофарм» Петр Родионов, CEO «ВКонтакте» Марина Краснова, председатель совета директоров группы «Севкабель» Александр Вознесенский и генеральный директор Nexign Игорь Горьков.
Дизайнера Татьяну Кочнову наградил ювелирный бренд Parure Atelier — уверены, многокаратные произведения станут удачной рифмой к кутюру от Tatyana Kochnovа Atelier.
Блогер Виктория Портфолио вместе с почетной наградой получила спецприз от Никиты Ефремова, основателя реселлера NIKITA EFREMOV — кроссовки Nike Dunk low Essential Paisley Pack Worn Blue. А гендиректор Simple в Петербурге Ирина Пономаренко подарила галеристке Марине Гисич набор из коллекции «Большое Русское Вино», а актеру Дмитрию Лысенкову — набор «Онегин Gourmet». Надо заметить, это помогло лауреатам сполна отпраздновать награждение!
Дмитрий Кузнецов
Анастасия Бешлиу, Дмитрий Крестьянкин
Анастасия Гордыманова
Александр Секацкий
Татьяна Виленская
Андрей Кузнецов
Дима Вишнеев, Ксения Черемнова
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:
БКС УЛЬТИМА — частную инвестиционную компанию фондового рынка в России
Ювелирный бренд Parure Atelier
Итальянский бренд мужской одежды Boggi Milano
Компанию Simple
Бренд NIKITA EFREMOV
Фото: Дмитрий Колесов
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