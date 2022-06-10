Красная дорожка церемонии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022. Часть II

На церемонии в Новой Голландии «Собака.ru» наградила каждого из 50 номинантов — их мы называем профессиональными петербуржцами, делающими наш город великим. В этом году в наградном списке реперы Boulevard Depo и 10AGE, художницы сестры Поповы и философ Александр Секацкий, актриса Ксения Раппопорт и дизайнер Татьяна Затравина.

А поздравляли лауреатов на танцполе: под I Will Survive кружились солистка группы IOWA Катя Иванчикова, дизайнер Ольга Гинзбург, искусствовед Елизавета Климко, лидер Super Collection Orchestra Ник Брусковский и другие.

Первую часть красной дорожки вы можете увидеть здесь.