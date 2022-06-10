Красная дорожка церемонии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022. Часть II

На церемонии в Новой Голландии «Собака.ru» наградила каждого из 50 номинантов — их мы называем профессиональными петербуржцами, делающими наш город великим. В этом году в наградном списке реперы Boulevard Depo и 10AGE, художницы сестры Поповы и философ Александр Секацкий, актриса Ксения Раппопорт и дизайнер Татьяна Затравина.
А поздравляли лауреатов на танцполе: под I Will Survive кружились солистка группы IOWA Катя Иванчикова, дизайнер Ольга Гинзбург, искусствовед Елизавета Климко, лидер Super Collection Orchestra Ник Брусковский и другие.
Первую часть красной дорожки вы можете увидеть здесь.
Наталья Белкова, Анна Кострица
Алла Эккерман, Анастасия Смирнова, Анна Смольная
Ирина Пономаренко
Юлия Быстрова
Татьяна Зиза
Лиза Синцова, Злата Егорова, Анастасия Петяхина, Маргарита Саратова
Иван Шкулипа, Кирилл Заказчиков
Надежда Третьякова
Анжелика Котова
Нурай Ахмедова
Ринат LBank
Екатерина Хассе
Никита Ефремов
Алина Большакова, Вероника Третьякова, Ольга Гончарова
Константин Набель, Юлия Кирхгеснер
Елена Воронова, Владимир Спирин, Татьяна Юрьева
Карина Графова, Александра Георгиева
Екатерина Некипелова
Светлана Светская, Ольга Газеева, Юлия Роженцева
Юлия Жигулина, Мария Голубева, Анастасия Габбасова
Анна Федорова
Дмитрий Еропов, Анастасия Скиба, Кристина Тароева
Анастасия Смирнова
Юрий Синков, Наталья Рабощук, Никита Миронов
Елена Воронова
Екатерина Дячук
Светлана Соколова
Екатерина Дубровская
Роман Малышев
Екатерина Пономарева
Ксения Желудова
Вячеслав Гнедчик
Зоя Коненкова
Дарья Павлюкевич
Татьяна Затравина
Лера Калегина, Катя Филиппова
Татьяна Зарубина
Евгения Доморощенкова
Мария Кингсли
Алексей Глаголев
Глаша Гурьянова
Екатерина Климова
Вероника Носкова
Мария Долинер, Дарья Смирнова
Анастасия Бакун
Диана Акгаева, Ольга Зелинская
Валерия Никонова, Роман Никонов
Сергей Воронков, Жанна Воронкова
Екатерина Атоян-Милюкова
Яна Марсова, Ирина Макрушина
Юрий Булгаков
Евгения Булгакова
Михаил Трошин
Софья Денисова, Ольга Фролова
Вадим Брагилев
Наталья Новгородова
Наталья Капируля
Анастасия Сапунова, Ирина Чубукова
Полина Раудсон, Вита Копосова
Татьяна Карелина, Елизавета Бурилова
Анжелика Смирнова
Полина Добровольская, Эдуард Аркин, Крестина Сениченкова, Анастасия Баштовая
Игорь Семёнов, Кристина Кравцова
Ольга Баландина
Евгения Бессонова, Ульяна Савченко
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022:
БКС УЛЬТИМА — частную инвестиционную компанию фондового рынка в России
Ювелирный бренд Parure Atelier
Итальянский бренд мужской одежды Boggi Milano
Компанию Simple
Бренд NIKITA EFREMOV
Фото: Дмитрий Колесов, Михаил Вильчук, Дмитрий Многолет, Анастасия Большакова
Комментарии (0)