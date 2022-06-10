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Репортажи

Красная дорожка церемонии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022. Часть II

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На церемонии в Новой Голландии «Собака.ru» наградила каждого из 50 номинантов — их мы называем профессиональными петербуржцами, делающими наш город великим. В этом году в наградном списке реперы Boulevard Depo и 10AGE, художницы сестры Поповы и философ Александр Секацкий, актриса Ксения Раппопорт и дизайнер Татьяна Затравина. 

А поздравляли лауреатов на танцполе: под I Will Survive кружились солистка группы IOWA Катя Иванчикова, дизайнер Ольга Гинзбург, искусствовед Елизавета Климко, лидер Super Collection Orchestra Ник Брусковский и другие.

Первую часть красной дорожки вы можете увидеть здесь.

Яна Милорадовская, Роман Уваров, Ольга Крапивкина

Наталья Белкова, Анна Кострица

Инесса Гаевская, Дмитрий Рожнов

Алла Эккерман, Анастасия Смирнова, Анна Смольная

Михаил Стацюк, Полина Любомирова На Михаиле: тотал-лук Boggi Milano

Ирина Пономаренко

Юлия Быстрова

Татьяна Зиза

Варвара Щербакова

Лиза Синцова, Злата Егорова, Анастасия Петяхина, Маргарита Саратова

Саша Карпова

Иван Шкулипа, Кирилл Заказчиков

Виктория Сергеева

Надежда Третьякова

Марина Никишина, Покрас Лампас, Алексей Миронов, Лина Журавель

Анжелика Котова

Нурай Ахмедова

Ринат LBank

Екатерина Хассе 

Никита Ефремов

Алина Большакова, Вероника Третьякова, Ольга Гончарова 

Константин Набель, Юлия Кирхгеснер

Елена Воронова, Владимир Спирин, Татьяна Юрьева 

Анастасия Контарович, Кристина Сасонко , Елена Воронова, Татьяна Юрьева 

Карина Графова, Александра Георгиева

Екатерина Некипелова

Светлана Светская, Ольга Газеева, Юлия Роженцева

Юлия Жигулина, Мария Голубева, Анастасия Габбасова

Анна Федорова

Дмитрий Еропов, Анастасия Скиба, Кристина Тароева

Анастасия Смирнова

Юрий Синков, Наталья Рабощук, Никита Миронов

Инесса Гаевская, Элиза Савасина, Неля Валиева

Елена Воронова

Екатерина Дячук

Светлана Соколова

Екатерина Дубровская

Роман Малышев

Александр Сергеенко, Екатерина Черн
Александра Глазкова
Юлия Роженцева

Екатерина Пономарева

Мэган Виртанен, Алина Есенина

Ксения Желудова

Елена Окопная

Вячеслав Гнедчик

Жанна Герцовская

Зоя Коненкова

Светлана Бекасова, Инна Гордиян

Дарья Павлюкевич

Елена Гетманская

Татьяна Затравина

Наталья Дормидошина, Юрий Дормидошин, Аня Антипкина
Наталья Ермашова

Лера Калегина, Катя Филиппова

Полина Апреликова, Ольга Найденова, Роман Кянджалиев, Иван Шитьков

Татьяна Зарубина

Анна Вас, Иван Трояновский, Лиза Трояновская, Иван Ланских
Константин Бинкин, Юлдус Бахтиозина, Максим Петров
Алена Мельникова, Марк Лапин, Роман Меркушин

Евгения Доморощенкова

Глеб Мокс, Елизавета Замарина

Мария Кингсли

Алина Король, Александра Кусоцкая
Игорь Суханов, Марина Альвитр

Алексей Глаголев

Глаша Гурьянова

Екатерина Климова

Вероника Носкова

Юлия Пашковская, Екатерина Васильева

Мария Долинер, Дарья Смирнова

Анастасия Бакун

Диана Акгаева, Ольга Зелинская

Валерия Никонова, Роман Никонов

Покрас Лампас, Юлия Торба

Сергей Воронков, Жанна Воронкова

Екатерина Атоян-Милюкова

Яна Марсова, Ирина Макрушина

Юрий Булгаков

Евгения Булгакова

Михаил Трошин

Софья Денисова, Ольга Фролова

Вадим Брагилев

Наталья Новгородова

Наталья Капируля

Анастасия Сапунова, Ирина Чубукова

Полина Раудсон, Вита Копосова

Татьяна Карелина, Елизавета Бурилова

Анжелика Смирнова

Полина Добровольская, Эдуард Аркин, Крестина Сениченкова, Анастасия Баштовая

Игорь Семёнов, Кристина Кравцова

Ольга Баландина

Евгения Бессонова, Ульяна Савченко

Арина Осетрова, Сергей Осетров

Анна Бездудняя

Анастасия Герасимова

Юлия Шоймарь

Анна Чернякова

Владислав Фурманов

Юлия Ведрова

Ирина Андреевская

Валерий Федотов

Екатерина Быстрикова, Юлия Катышева

Илья Княжев, Наталья Бехтерева, Наталья Осетрова

«Собака.ru»

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«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022:

 

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