Гости премии «Best Dressed в Петербурге» — 2021

Мы гордимся петербуржцами, вот правда: весь 2021-й горожане радовали нас (и себя!) перфектным внешним видом вопреки пандемии и выгуливали по Невскому платья-коконы, костюмы, сшитые на заказ, и киберлуки. Доску почета тех, кто делал это максимально эффектно, мы опубликовали в декабрьском номере журнала «Собака.ru». А еще устроили прямой эфир с участниками фэшн-листинга и традиционный слет самых модных «Best Dressed в Петербурге»! На Новогоднем базаре ДЛТ, конечно, — как и обещали друг другу год назад.