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Репортажи

Гости премии «Best Dressed в Петербурге» — 2021

Мы гордимся петербуржцами, вот правда: весь 2021-й горожане радовали нас (и себя!) перфектным внешним видом вопреки пандемии и выгуливали по Невскому платья-коконы, костюмы, сшитые на заказ, и киберлуки. Доску почета тех, кто делал это максимально эффектно, мы опубликовали в декабрьском номере журнала «Собака.ru». А еще устроили прямой эфир с участниками фэшн-листинга и традиционный слет самых модных «Best Dressed в Петербурге»! На Новогоднем базаре ДЛТ, конечно, — как и обещали друг другу год назад.

Яна Милорадовская
Юлия Матвиенко
Покрас Лампас
Виктория Портфолио

Светлейшая Княгиня Виктория Романова

Наталья Метельская, Игорь Метельский
Хофманнита
Екатерина Смольникова
Михаил Стацюк, Полина Любомирова
Дарья Шамина, Сергей Горошко, Никита Гольдман-Кох
Инесса Гаевская
Лидия Метельская
Мария Грудина

Пока остальные фэшиониста за коктейлями от «Полутора комнат» обсуждали какого это —одеваться как петербуржец, в прямой эфир с командой «Собака.ru» вышли  чета Метельских с дочерью Лидией — коллекционеркой винтажа и основательницей бренда Meowshka, соосновательница бренда JM Studio Юлия Матвиенко, благотворительница Екатерина Смольникова, реп-исполнитель Недры, чемпион России и мастер спорта по вейкборду Никита Терсков, фронтвумен группы IOWA Катя Иванчикова, художник Покрас Лампас, рэперша Хофманита, блогер Виктория Портфолио, фэшн-инфлюенсер Глеб Мокс и художница Малина. Всем премия!

Екатерина Иванчикова, Леонид Терещенко
Ксения Гощицкая
Юлдус Бахтиозина

Мария Фурсова

Анастасия Климова
Глеб Мокс
Полина Маликова (Толстун)
Алена Мельникова
Елизавета Климко
Недры
Анна Савинова
Виктория Чураева
Хофманнита

Анна Красина

Малина

Анастасия Чернобаева, Демид Буцкин

Карина Графова

Анна Озеркова
Галя Голованова, Алексей Осипчук
Екатерина Славная

Елена Лейн

Полина Сидихина
Илья Живой, Софья Вартанян

Вадим Тишин

Марина Бибик
Мария Евневич, Анастасия Контарович

Жанна Морозова в украшениях Mercury

Евгения Сероусова

Саша Злобина

Никита Терсков

Эльмира Тулебаева

Луиза Розова, Глеб Ефимов

Жаннет Хангельдиева

Кристина Галко

Алина Есенина
Виктория Сергеева
Ирада Вовненко(Берг), в украшениях Mercury

Марина Сергеева

Вероника Куваева, Александр Вольтман, Алексей Никульшин
Алена Феликсова
Хофманнита , Екатерина Иванчикова
Юлия Вяткина
Кристина Сасонко
Наталья Текоева, Наталья Скатова

Елизавета Замарина

Софья Вартанян
Ольга Маки
Михаил Авербах
Ольга Рузакова

Анастасия Петяхина, Марго Саратова, Дарья Пашина, Альбина Исмаилова

Мария Ситник

Наталья Лисина

Леонтий Касаткин, Жанна Галай

Никита Гольдман-Кох

Ксандер Париш, Анна Джэксон-Стивенсон, Эндрю Вордсворт

Дарья Пашина

Кристина Кокшарова, Светлана Кулебякина
Мария Гусева
Юра Питенин

Екатерина Агапова, Дарья Клещева

Сергей Арктика

Анжела Смирнова

Вероника Носкова

Саша Карпова

Татьяна Елизарова, Диана Акгаева, Марина Елизарова

Анастасия Петрук

Caramel Catering

«Собака.ru» благодарит за поддержку многолетнего генерального партнера премии Best Dressed — ДЛТ — главный модный универмаг Петербурга.

Фото: Дмитрий Многолет, Михаил Вильчук, Дмитрий Колесов

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Теги:
Best Dressed в Петербурге 2021

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