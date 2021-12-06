Гости премии «Best Dressed в Петербурге» — 2021

Мы гордимся петербуржцами, вот правда: весь 2021-й горожане радовали нас (и себя!) перфектным внешним видом вопреки пандемии и выгуливали по Невскому платья-коконы, костюмы, сшитые на заказ, и киберлуки. Доску почета тех, кто делал это максимально эффектно, мы опубликовали в декабрьском номере журнала «Собака.ru». А еще устроили прямой эфир с участниками фэшн-листинга и традиционный слет самых модных «Best Dressed в Петербурге»! На Новогоднем базаре ДЛТ, конечно, — как и обещали друг другу год назад.
Светлейшая Княгиня Виктория Романова
Пока остальные фэшиониста за коктейлями от «Полутора комнат» обсуждали какого это —одеваться как петербуржец, в прямой эфир с командой «Собака.ru» вышли чета Метельских с дочерью Лидией — коллекционеркой винтажа и основательницей бренда Meowshka, соосновательница бренда JM Studio Юлия Матвиенко, благотворительница Екатерина Смольникова, реп-исполнитель Недры, чемпион России и мастер спорта по вейкборду Никита Терсков, фронтвумен группы IOWA Катя Иванчикова, художник Покрас Лампас, рэперша Хофманита, блогер Виктория Портфолио, фэшн-инфлюенсер Глеб Мокс и художница Малина. Всем премия!
Малина
Анастасия Чернобаева, Демид Буцкин
Карина Графова
Елена Лейн
Вадим Тишин
Жанна Морозова в украшениях Mercury
Саша Злобина
Эльмира Тулебаева
Жаннет Хангельдиева
Кристина Галко
Марина Сергеева
Елизавета Замарина
Анастасия Петяхина, Марго Саратова, Дарья Пашина, Альбина Исмаилова
Мария Ситник
Наталья Лисина
Никита Гольдман-Кох
Дарья Пашина
Екатерина Агапова, Дарья Клещева
Анжела Смирнова
Вероника Носкова
Татьяна Елизарова, Диана Акгаева, Марина Елизарова
«Собака.ru» благодарит за поддержку многолетнего генерального партнера премии Best Dressed — ДЛТ — главный модный универмаг Петербурга.
Фото: Дмитрий Многолет, Михаил Вильчук, Дмитрий Колесов
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