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Репортажи

Пленочный репортаж: как прошел «Best Dressed в Петербурге» — 2021

В Атриуме ДЛТ отгремела ежегодная вечеринка «Best Dressed в Петербурге»! На ней и в декабрьском номере «Собака.ru» мы подвели модные итоги года: петербуржцы носят арт, первыми примеряют апсайкл и к каждому образу добавляют щепотку «царевности». Доказательства явили гости коктейля и прямого эфира: их лучшие кадры, сделанные на пленку 35 мм, собрали в этом репортаже!

Все фото вы можете увидеть здесь.

Яна Милорадовская
Юлия Матвиенко
Леонид Терещенко, Екатерина Иванчикова
Сергей Горошко
Екатерина Смольникова
Хофманнита
Мария Грудина
Михаил Стацюк
Елизавета Климко, Виктория Сергеева

Мария Фурсова

Виктория Портфолио, Яна Золотова

Малина

Светлейшая княгиня Виктория Романовна Романова
Инесса Гаевская
Алина Есенина
Ксения Гощицкая

Никита Гольдман-Кох

Алена Мельникова
Дарья Шамина
Недры
Анна Савинова

Елена Лейн

Никита Терсков
Алена Феликсова
Юра Питенин

Карина Графова

Мария Дризик
Алла Шарандина

Кристина Галко

Анна Озеркова, Кристина Сасонко

Вадим Тишин

Жанна Галай, Роман Габриелян

Софья Вартанян, Илья Живой
Анастасия Петрук

«Собака.ru» благодарит за поддержку многолетнего генерального партнера премии Best Dressed — ДЛТ — главный модный универмаг Петербурга.

 

Фото: Жанна Галай

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Теги:
Best Dressed в Петербурге 2021

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