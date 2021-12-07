Пленочный репортаж: как прошел «Best Dressed в Петербурге» — 2021

В Атриуме ДЛТ отгремела ежегодная вечеринка «Best Dressed в Петербурге»! На ней и в декабрьском номере «Собака.ru» мы подвели модные итоги года: петербуржцы носят арт, первыми примеряют апсайкл и к каждому образу добавляют щепотку «царевности». Доказательства явили гости коктейля и прямого эфира: их лучшие кадры, сделанные на пленку 35 мм, собрали в этом репортаже!
Все фото вы можете увидеть здесь.
Малина
Никита Гольдман-Кох
Елена Лейн
Карина Графова
Кристина Галко
Вадим Тишин
Жанна Галай, Роман Габриелян
«Собака.ru» благодарит за поддержку многолетнего генерального партнера премии Best Dressed — ДЛТ — главный модный универмаг Петербурга.
Фото: Жанна Галай
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.