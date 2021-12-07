Пленочный репортаж: как прошел «Best Dressed в Петербурге» — 2021

В Атриуме ДЛТ отгремела ежегодная вечеринка «Best Dressed в Петербурге»! На ней и в декабрьском номере «Собака.ru» мы подвели модные итоги года: петербуржцы носят арт, первыми примеряют апсайкл и к каждому образу добавляют щепотку «царевности». Доказательства явили гости коктейля и прямого эфира: их лучшие кадры, сделанные на пленку 35 мм, собрали в этом репортаже!

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