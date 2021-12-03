Смотрите прямой эфир премии «Собака.ru» «Best Dressed в Петербурге» 2021

В этом году нашу большую вечеринку Best Dressed заменит камерная встреча с героями и онлайн-марафон, благодаря которому каждый может присоединиться к самому модному событию декабря. Мы соберем самых модных из всех модных, а вы наряжайтесь, встречайтесь с нашими героями в прямом эфире, разделите с нами этот праздник из любой точки не только Петербурга, но и мира!