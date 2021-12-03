Смотрите прямой эфир премии «Собака.ru» «Best Dressed в Петербурге» 2021

Неустанно повторяем: «Давайте одеваться как петербуржцы!». Под этим справедливым лозунгом «Собака.ru» при поддержке ДЛТ проводит премию Best Dressed в девятый раз. Чествовать модных героев этого года будем уже завтра, 4 декабря, в прямом эфире.
В этом году нашу большую вечеринку Best Dressed заменит камерная встреча с героями и онлайн-марафон, благодаря которому каждый может присоединиться к самому модному событию декабря. Мы соберем самых модных из всех модных, а вы наряжайтесь, встречайтесь с нашими героями в прямом эфире, разделите с нами этот праздник из любой точки не только Петербурга, но и мира!
Прямой эфир с героями проекта Best Dressed пройдет 4 декабря, в субботу, с 15:30 до 19:30.
Встречаемся на сайте, в инстаграме sobaka.ru и в наших социальных сетях. Подключайтесь, будет нарядно и празднично!
Пандемийный год подарил нам удивительную тенденцию: горожане стали неистово наряжаться. Мы собрали ежегодный декабрьский рейтинг самых талантливо и феерично одетых петербуржцев. Убедитесь сами!
Ежегодно героями обложки декабрьского журнала становились представители модного Петербурга с лицензией на появление в каждом репортаже светской хроники и украшение любой вечеринки. Традиции чтим и сохраняем.
Ксения Раппопорт, декабрь 2021
Аглая Тарасова, декабрь 2021
Паулина Андреева, декабрь 2020
Валентина Ясень, Михаил Цинченко, декабрь 2019
Мария Скокова, декабрь 2019
Алина Болотина, декабрь 2019
Алла Вербер, декабрь 2018
Паулина Андреева, декабрь 2017
Матильда Шнурова, декабрь 2016
Сергей Шнуров, Дмитрий Нагиев, декабрь 2015
Завтра вместе с нами в прямой эфир выйдут светлейшая княгиня Виктория Романова, бизнесмен, фотограф Игорь Метельский с супругой Натальей и дочерью Лидией — коллекционерской винтажа и основательницей бренда Meowshka, соосновательница бренда JM Studio Юлия Матвиенко, основательница благотворительного фонда Play and Help и автор детских книг Екатерина Смольникова, группа Недры, чемпион России и мастер спорта по вейкборду Никита Терсков, фронтвумен группы IOWA Катя Иванчикова, художник Покрас Лампас, рэперша Хофманита, блогер No1 в России видеосервиса «ТикТок» в категории «Авто» Виктория Портфолио, фэшн-инфлюенсер Глеб Мокс, художница Малина и другие герои «Best Dressed в Петербурге» 2021.
Всем смотреть!
«Собака.ru» благодарит за поддержку многолетнего генерального партнера премии Best Dressed — ДЛТ — главный модный универмаг Петербурга.
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