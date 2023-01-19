СМИ: россиянам больше не делают мультивизы больше чем на год. Это правда? Какие страны все же выдают шенген? Разбираемся!

А что с ближайшими российскими соседями: Финляндией, странами Балтии, Польшей?

Туристические визы россиянам эти страны больше не выдают, и с туристическими целями в них россияне попасть не могут. В Финляндию из России можно попасть через сухопутную границу, но только с транзитными целями: если у вас есть на руках авиабилет из аэропорта Хельсинки в страну за пределами действия шенгенского соглашения, например, в США.

Въехать в эти страны из другой страны ЕС также проблематично. Практика показывает, что авиакомпании, которые выполняют полеты в эти страны из Европы, могут не разрешить туристам из России посадку на рейс без существенных обстоятельств.

Какие существенные обстоятельства имеются ввиду? Возвращение в Россию при условии, что у вас, к примеру, в Финляндии находится машина (при этом нужно предъявить парковочный талон), или если у вас есть билет на автобус до России. Поэтому планирование поездок через эти страны нецелесообразно. Лучше всего путешествовать по визе той страны, которая выдает россиянам шенген, причем именно в ту страну, в консульстве которой вы ее получили. Если же страна официально российских туристов не принимает, то поездку лучше отложить.