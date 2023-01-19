СМИ: россиянам больше не делают мультивизы больше чем на год. Это правда? Какие страны все же выдают шенген? Разбираемся!

В конце 2022 года был отменен упрощенный порядок выдачи шенгенских виз россиянам. А в начале 2023 года в СМИ появилась информация, что европейские страны перестали выдавать россиянам мультивизы на срок более года. Также сообщается, что некоторые государства ставят «заведомо невыполнимые» условия для получения виз. Так ли это? Рассказывает Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии.
Разве европейские визы вообще еще выдавали?
Да, выдают. Причем из 27 стран Шенгенского соглашения (недавно к нему присоединилась и Хорватия), визы россиянам оформляют 17. Так, посольство Испании в России за прошлый год выдало больше виз, чем в 2021 году. Хотя количество поездок, естественно, снизилось.
Среди самых популярных европейских направлений, куда наши соотечественники продолжают подавать документы, можно выделить Италию, Францию, Испанию, Грецию, Австрию, Германию. Не надо также забывать, что в Европе есть такие страны, как Кипр, Румыния и Болгария, которые пускают к себе по шенгенской визе любой европейской страны, но выдают также и свои национальные визы.
А что с долгосрочными визами? Пишут, что их перестали выдавать?
Количество многоразовых виз, выдаваемых россиянам, и срок их действия действительно сократились. Но все же визы выдаются как на срок поездки, так и на три месяца, и на шесть, и на год, и даже на три или на пять. Однако теперь сложно спрогнозировать, какую именно визу дадут тому или иному заявителю и на какой срок.
От чего зависит, какую визу могут дать?
Однозначно учитывается визовая история, ранее выданные шенгены. Строго следят за правилом первого въезда, то есть за тем, что вы открывали визу именно в той стране, которая вам ее выдавала.
Сейчас надо быть особенно аккуратными в заполнении анкет, документов, предоставлении справок. Консульства и визовые центры внимательно проверяют информацию о бронировании отеля, покупке билетов на самолет. При этом надо учитывать, что в разных странах требуют разные пакеты документов. Поэтому, если вы едете по путевке, оформлять визу лучше через свою туркомпанию.
Кроме того, есть страны, которые предпочитают выдавать россиянам визы только на срок поездки. Это, прежде всего, Венгрия, Германия, Австрия, Словения. Многократные визы в эти страны скорее выдаются для учебы, работы, воссоединения семьи, но не для туристических целей.
Для россиян больше не действует упрощенный порядок получения шенгена, что это значит?
В связи с отменой упрощенного порядка выдачи виз изменилась стоимость. Если раньше виза стоила 35 евро, то сейчас — 80 евро (это только консульский сбор за визу, нужно учитывать, что еще есть сервисные сборы визовых центров, которые принимают документы).
Также изменились сроки рассмотрения — если раньше визу можно было получить за 4—5 рабочих дней, то теперь документы нужно подавать заранее, так как их могут рассматривать от 15 до 45 дней.
Пишут о том, что россиянам ставят дополнительные условия, что это значит?
Некоторые страны действительно ввели дополнительные требования. Например, для поездки в Германию необходима страховка зарубежной компании. Такие же требования теперь озвучивают Словения и Мальта. Для немецкой визы также нужно предоставить сведения о наличии счета в иностранном банке. Однако эти требования вряд ли можно назвать невыполнимыми, потому что туркомпании сегодня помогают оформить все документы, включая страховку за рубежом.
Кроме того, остальные 14 стран, которые выдают россиянам визы, принимают и российские страховки и выписки-справки с российских счетов.
Надо также учитывать, что при наличии визы с собой все равно нужно иметь на руках необходимые документы. При пересечении границы вас могут попросить показать бронирование отеля, билеты туда и обратно, подтверждение того, что у вас с собой достаточно финансовых средств.
А что с ближайшими российскими соседями: Финляндией, странами Балтии, Польшей?
Туристические визы россиянам эти страны больше не выдают, и с туристическими целями в них россияне попасть не могут. В Финляндию из России можно попасть через сухопутную границу, но только с транзитными целями: если у вас есть на руках авиабилет из аэропорта Хельсинки в страну за пределами действия шенгенского соглашения, например, в США.
Въехать в эти страны из другой страны ЕС также проблематично. Практика показывает, что авиакомпании, которые выполняют полеты в эти страны из Европы, могут не разрешить туристам из России посадку на рейс без существенных обстоятельств.
Какие существенные обстоятельства имеются ввиду? Возвращение в Россию при условии, что у вас, к примеру, в Финляндии находится машина (при этом нужно предъявить парковочный талон), или если у вас есть билет на автобус до России. Поэтому планирование поездок через эти страны нецелесообразно. Лучше всего путешествовать по визе той страны, которая выдает россиянам шенген, причем именно в ту страну, в консульстве которой вы ее получили. Если же страна официально российских туристов не принимает, то поездку лучше отложить.
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