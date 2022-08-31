К чему приведет приостановка соглашения об упрощении визового режима ЕС с Россией?

Решение об этом, принятое министрами иностранных дел стран-участниц Европейского союза, является, по словам Борреля, политическим. «Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», — сказал он.

По подсчетам Ассоциации туроператоров России, из-за приостановки соглашения сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода. Долгосрочных шенгенов станет гораздо меньше, либо же вообще не будет.

«Такой шаг европейских властей увеличит время обработки виз, потребует от российских туристов больше документов для заявки и увеличит расходы. Сумма сбора вырастет с 35 до 80 евро. Сроки получения могут увеличиться до шести месяцев», — приводит РИА «Новости» заявление ассоциации.

Кто сможет получить шенгенскую визу?

Полного запрета на получение виз россиянам удалось избежать — так как несколько государств-членов ЕС выступили против этого, включая министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Несмотря на это, Боррель отмечает: процедура выдачи шенгенских виз теперь будет проводиться «на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю».

«Есть общее понимание, что это [решение о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией] позволит предоставлять визы на индивидуальной основе, особенно для конкретных групп людей. Мы не хотим отрезать нас от тех россиян, которые против войны, от гражданского общества», — приводит ТАСС слова Борреля.

Что будет с уже выданными россиянам визами?

«Подготовить предложения о том, как поступать с ними», министры иностранных дел стран-членов ЕС поручили Еврокомиссии. В Ассоциации туроператоров России отмечают следующее: «Это [отсутствие решения об аннуляции уже действующих виз] значит, что россияне, у которых есть многократные визы, по-прежнему могут въезжать в страны ЕС до окончания их срока действия».

Усложнятся ли визовые отношения России и Финляндии?

Отдельно по Финляндии Боррель ситуацию не комментировал. Однако он подчеркнул, что страны Евросоюза, граничащие с Россией — это в том числе и Финляндия — смогут принимать меры на национальном уровне для того, чтобы регулировать допуск граждан России. «Эти страны могут принимать национальные меры в соответствии с шенгенским кодексом», — подчеркнул он.