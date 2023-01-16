МИД России ведет переговоры по вводу безвизового режима с Саудовской Аравией, Мексикой и еще 10 странами

Как пишет ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Евгения Иванова, сейчас прорабатывается вопрос о безвизовом режиме с Мексикой и Малайзией, островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия), Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией.

Кроме того, с Гонконгом ведут переговоры об увеличении срока безвизового пребывания россиян с 14 до 30 дней. В конце прошлого года замминистра иностранных дел отметил, что обсуждаются вопросы о безвизовом режиме с рядом стран Персидского залива и Азии. На данный момент подписаны соглашения с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.