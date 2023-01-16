18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

МИД России ведет переговоры по вводу безвизового режима с Саудовской Аравией, Мексикой и еще 10 странами

Поделиться:

В их числе — государства Карибского бассейна, Ближнего Востока и Африки. А с Гонконгом договариваются об увеличении срока безвизового пребывания для российских туристов с 14 до 30 дней.

ooo.photography / Shutterstock.com

Как пишет ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Евгения Иванова, сейчас прорабатывается вопрос о безвизовом режиме с Мексикой и Малайзией, островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия), Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией.

Кроме того, с Гонконгом ведут переговоры об увеличении срока безвизового пребывания россиян с 14 до 30 дней. В конце прошлого года замминистра иностранных дел отметил, что обсуждаются вопросы о безвизовом режиме с рядом стран Персидского залива и Азии. На данный момент подписаны соглашения с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: