Теперь официально: Финляндия закрывает границу для туристов из России

О решении закрыть границу для туристов из России объявили на пресс-конференции с участием министра иностранных дел Пекки Хаависто, министра внутренних дел Кристы Микконен и начальника отдела пограничной инспекции Туомаса Лаосмаа. Отмечается, что ограничения вступят в силу в пятницу, 30 сентября, и будут действовать «до дальнейшего уведомления»,

По мнению Хаависто, въезд российских туристов «ставит под угрозу международные отношения Финляндии», а на принятие решение «сльно повлияла» объявленная в России частичная мобилизация. «Фоном является оценка внешнеполитического руководства как ставящего под угрозу международные отношения нашей страны», — добавил он.

Как считает Микконен, после принятия решения о закрытии границы для туристов число незаконных пересечений и обращений за международной защитой может возрасти. Одновременно с этим она подчеркнула, что ситуация с безопасностью на границе стабильна, а пограничная охрана хорошо подготовлена к действиям в текущей ситуации. Кроме того, вчера, 28 сентября, произошло «значительное снижение объемов перевозок».

Запрет не коснется поездок по гуманитарны соображениям, также туристы по-прежнему могут въехать в Финляндию по семейным обстоятельствам, учебе, работе или для получения медицинской помощи. «Решение в принципе не должно препятствовать поездкам по гуманитарным соображениям», — подчеркнул Хаависто.

Въезд россиян будет задокументирован на иммиграционном собеседовании. В каждом случае пограничной службой будет приниматься индивидуальное решение.

Также въезд будет разрешен владельцам недвижимости, но только в том случае, если имущество требует немедленного технического обслуживания. Кроме того, владение недвижимостью больше не является преимуществом для получения визы. Более подробная информация будет опубликована на сайте пограничной службы Финляндии.

Отвечая на вопрос о том, почему на принятие решения «ушло так много времени», Хаависто отметил, что это происходило в несколько этапов: так, еще в августе выдача туристических виз была «сведена к минимуму».

Напомним, о том, что правительство Финляндии приняло решение ограничить въезд российским туристам по визам всех стран шенгенской зоны, стало известно 23 сентября. После того, когда он вступит в силу, россияне смогут въехать в Финляндию на основании родства, семейных обстоятельств, учебы, работы и владения недвижимостью, а транзит из других стран по шенгенским визам будет запрещен.