Россиянам перестали выдавать «шенген» на длительный срок

«Про «мультишенген» на два и три года, и тем более пять лет, можно забыть. Хорошо, если оформят многократную визу на шесть месяцев или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки», — заявил представитель одного из российских туроператоров.

Наблюдатели заявили, что сейчас вычислить логику консульств ЕС в вопросе срока действия выдаваемых виз невозможно: у человека в паспорте может быть несколько «длинных» шенгенских виз и хорошая визовая история. Но ему оформят новую визу лишь на полгода, говорят операторы. «Туристам нужно быть готовыми к тому, что, несмотря на частое посещение европейских стран, они могут получить шенген меньшим сроком действия, чем они привыкли или запрашивают», – констатируют в BSI Group.

После Нового года изменений в требованиях к пакету документов российских заявителей не произошло. Страны, которые выдают россиянам визы под туристические поездки, сохраняют прежние правила.Самые жесткие требования действуют у Германии. Для получения визы в Германию от россиян просят предъявить счет в банке, который работает на территории ЕС, а также страховку европейской страховой компании.

Власти Казахстана сократили срок пребывания иммигрантов в стране, в том числе и из России. Теперь те, кто въехал в страну без визы, смогут находиться в Казахстане легально лишь 90 дней в течение каждого полугодового периода.

Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с Саудовской Аравией, Мексикой и еще 10 странами. В их числе — государства Карибского бассейна, Ближнего Востока и Африки. А с Гонконгом договариваются об увеличении срока безвизового пребывания для российских туристов с 14 до 30 дней.