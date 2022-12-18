Пограничный пункт в Ивангороде закроется для автомобилистов на несколько лет. И вот почему

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на заявления губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, комитета общественных коммуникаций области и главы администрации Ивангорода Виктора Карпенко в эстонских СМИ, ориентировочно международный автомобильный пункт пропуска «Ивангород» будет закрыт для проезда в конце весны или начале лета 2023 года. Работы по реконструкции КПП продлятся 2-3 года, после чего у моста появится новый современный пункт с обновленными подъездными путями — предполагается, что это поможет справиться с очередями, которые ранее образовывались на границе.

О планах расширить погранпункт в Ивангороде стало известно в 2020 году — тогда Министерство транспорта России представило программу масштабной реконструкцию пунктов пропуска на границе с Эстонией и Финляндией. Согласно концепции, после проведения работ пропускная способность КПП должна была увеличиться до 11,3 тысячи человек и 1 860 машин ежедневно — 100 автобусов, 210 грузовиков и 1 550 легковых автомобилей.

Напомним, в сентябре 2022 года Эстония закрыла границу для россиян с туристическими шенгенскими визами, выданными консульской службой страны. Исключения распространяются для работников дипломатических представительств и сферы международных перевозок, прибывающих в Эстонию по гуманитарным причинам, россиян, посещающих в стране своих родственников, а также тех, кто имеет право на свободное передвижение по Европейскому союзу.