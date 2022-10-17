Стали известны новые требования для получения визы в Германию

«К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС. Документ должен включать информацию о текущей сумме денежных средств на счете (счетах). Заявитель должен предоставить соответствующие выписки из банковского счета за последние три месяца», — приводит РБК требования для получения туристической визы.

Как пишет РБК, эти же требования распространяются на частные визиты (к знакомым, друзьям или родственникам), на деловую визу, а также на визу для участников научных, культурных, спортивных мероприятий и на визу в целях лечения. Так российские туристы должны подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у них будет достаточно денег.

Напомним, 12 сентября ЕС отменил упрощенный визовый режим с Россией. По подсчетам Ассоциации туроператоров России, из-за приостановки соглашения сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода. Долгосрочных шенгенов станет гораздо меньше, либо же вообще не будет.