Недельный карантин обязателен к соблюдению для всех прибывающих — независимо от того, был турист привит от коронавируса или переболел. Новые правила были прописаны минздравом Индии 7 января и вступили в силу сегодня, 11 января. Раньше карантин был предписан только путешественникам из стран с плохой эпидемической ситуацией.

Также туристы обязаны проходить ПЦР-тестирование на коронавирус. Всего нужно сдать три анализа: за 72 часа до посадки в самолет, по прибытии в страну и на восьмой день карантина. Если тест окажется положительным, необходимо будет остаться на карантине или отправиться в госпиталь.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день Индия находится на шестом месте по заболеваемости коронавирусом в мире. С начала пандемии в стране выявлено 35,7 миллиона случаев заражения, скончались более 483 тысяч человек.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 миллионов 666 тысяч, в Москве — 2 миллиона 55 тысяч, в Петербурге — 865 тысяч, в мире — 307 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».