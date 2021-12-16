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Греция вводит обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех прибывающих

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Греция ужесточает правила въезда в страну для иностранцев. Теперь туристы обязаны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.

Shutterstock.com

С 19 декабря для въезда в Грецию все пассажиры обязаны будут предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 48 часов до вылета. Кроме того, перед поездкой необходимо заполнить форму уведомления о местонахождении пассажира (Passenger Locator Form) для прибывающих в Грецию на сайте

Также обновлены правила въезда и для пассажиров, переболевших коронавирусом. Теперь туристы должны будут предоставить справку о перенесенном заболевании, выданную через 30 дней после первого положительного теста на COVID-19. Срок действия документа сокращен с 180 до 90 дней. Исключением являются справки переболевших, выданные в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 миллионов 131 тысячу, в Москве — 1 миллион 995 тысяч, в Петербурге — 823 тысячи, в мире — 272 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт»

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