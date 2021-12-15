Финляндия хочет ужесточить ограничения на въезд в страну

«Меры безопасности в области здравоохранения будут усилены, а существующие ограничения на внешних границах будут продлены до 16 января 2022 года», — сказано на сайте ведомства.

Сейчас рассматривается вопрос, чтобы просить у въезжающих в Финляндию ПЦР-тест даже при наличии справки о вакцинации. Помимо этого, в стране хотят сократить срок действия ПЦР-теста для въезжающих до 48 часов вместо нынешних 72, пишет ТАСС.

Всем туристам, в том числе финнам и другим европейцам, рекомендуют делать тест до въезда, а сразу после пересечения границы сделать домашний тест.

Напомним, поезда «Аллегро» между Хельсинки и Петербургом начали курсировать с 12 декабря. Железнодорожное сообщение восстановилось после длительного перерыва, который ввели с весны 2020 года из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, россиянам разрешили въезжать на территорию Финляндии с 1 октября — но только тем, кто владеет недвижимостью в стране. Также правительство смягчило условия для открытия границ с другими странами в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, туристические поездки остаются под запретом — он был продлен властями Финляндии еще в начале сентября и не отменялся.

Россия с 27 января возобновила авиасообщение с Финляндией, рейсы из Петербурга в Хельсинки совершаются 2 раза в неделю. Туристы, прибывающие в Финляндию из России, теперь подвергаются более строгому контролю на пограничных пунктах — с тестированием на коронавирус и требованием письменного свидетельства о состоянии здоровья.